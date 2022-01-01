«Благодарность за помощь или разочарование?» Как чехи оценивают полгода жизни с украинцами

Seznam Zpravy рассказывает истории чехов, которые делили и продолжают вот уже несколько месяцев делить свои дома с украинскими беженцами. Удалось ли беженцам войны за полгода «встать на ноги»? И с какими препятствиями сейчас сталкиваются люди?

Чехия уже выдала беженцам более 400 000 виз, и даже c учетом того, что некоторые из них уехали в другие страны или вернулись на родину, сотни тысяч людей, спасающихся от войны, вероятно, все еще в Чехии остаются.

Некоторым из них чехи предложили жилье в собственных домах и прожили с ними бок о бок первые трудные месяцы.

Некоторые беженцы вернули помощь

Для украинской семьи из трех человек начался новый этап жизни, когда они нашли новый дом в южной Богемии после временного пребывания дома у чеха. В первые дни им предоставил жилье Петр из Ческе-Будеёовиц, которому слегка за тридцать, позволив им жить на своей даче почти четыре месяца, но затем помог найти свое жилье и оформить субаренду.

«Я знал, что если я не помогу им снять квартиру, то мы в итоге будем в начале лета сидеть на даче и смотреть друг на друга. Потому что некуда будет деваться. Мне все же нужно открытое пространство, где я могу быть со своей семьей, и, конечно же, я бы оставил украинскую семью на даче. Я бы не стал их выселять, но не чувствовал бы себя комфортно», — объяснил молодой человек Seznam Zprávy в начале лета, почему он решил действовать самостоятельно и подыскать подходящие объявления об аренде.

В конце концов, он же организовал сбор средств среди своих друзей, чтобы у семьи были деньги для необходимых залогов, которые обычно жильцы должны внести за квартиру. Сумма составила около двадцати тысяч крон, которые Петр потом отправил на благотворительные цели.

«Они вернули нам деньги. С объяснением, что сами уже зарабатывают и хотят компенсировать нам затраты. И если вы где-то слышали про беженцев, что они ничего не делают, то этой семье просто нужна была помощь, а теперь они работают и пытаются эту помощь вернуть», — восторгается Петр подходом украинской семьи, о которой он позаботился весной. Они уже договорились, что, когда будет возможность, то все вместе сходят куда-нибудь выпить пива.

Чехи помогают до сих пор

Как рассказала Seznam Zprávy руководитель исследовательского отдела Консорциума неправительственных организаций, работающих с мигрантами, Бланка Толларова, готовность чехов селить беженцев в своих домах остается относительно высокой даже по прошествии нескольких месяцев. Консорциум также провел собственное исследование среди около 350 зарегистрированных на платформе Help Ukraine домохозяйств, в которых проживают беженцы.

«Что свидетельствует о том, что предложение жилья для беженцев относительно стабильно. Принимающие семьи заявляют, что беженцы и дальше могут продолжать жить с ними. Если они и переезжали, то по таким причинам как потребность в большей жилплощади, быть ближе к школе или к работе, или они вовсе уезжали в другую страну, или возвращались в Украину», — говорит Бланка Толларова.

По ее словам, большинство тех, кто селил беженцев у себя, довольны гостями. Они согласны и дальше им помогать в решении бюрократических вопросов или в поиске работы. На данный момент на платформе зарегистрировано более 11 000 предложений жилья.

Работа на первом месте

Слова Бланки Толларовой подтверждает и опыт Карела Черного из Добржиша, семья которого предоставила место для беженцев в своем многоквартирном доме уже в первые недели войны.

«Мы занимаемся клинической психологией и планировали расширить там клинику. Свои планы нам пришлось отложить, но с самого мы начала четко заявили, что предложение для беженцев ограничено по времени и что нам понадобится помещение во второй половине августа», — рассказывает сегодня пан Черный.

Сначала в доме поселились две бабушки с детьми, к одной из них позже присоединились остальные члены семьи. Так что максимальное количество проживающих в квартире людей было шесть человек, дополнительно с ними жила собака. Однако, по словам Карела Черного, пребывание и выселение прошли без проблем, так как люди понимали, что согласованную дату выселения в августе необходимо соблюдать.

«С различными сложностями столкнулись, когда отдавали детей в школу, сложно было договориться даже на чешском языке, не говоря уже о языковом барьере. В других случаях мы помогали подключить мобильные тарифы. Было ощущение, что им нужно оказать некоторую поддержку с самого начала. Но они активно искали работу — это было первое, о чем они спрашивали, в основном о работе», — добавляет г-н Черный.

За последние недели семьи постепенно встали на ноги, но весь опыт проживания с беженцами хозяин припоминает с добротой. Время от времени они все еще созваниваются.

«Недавно, например, спрашивали, не поможем ли мы перевести им какие-то подробности насчёт подключения интернета. В любом случае мы чувствовали огромную благодарность с их стороны. Мы также отдали им кое-какую старую бытовую технику, которая все еще исправно работает. Для себя мы купили новую. И, например, когда мы отдавали утюг, они отговаривали нас, заверяя, что они не возьмут бесплатно и тому подобное», — добавляет он.

Совместное проживание улучшает язык

Как показал недавний опрос PAQ Research, вопрос жилья также связано со степенью интеграции беженцев в общество. Например, те, кто находится в Чехии с марта и живет в квартире, говорят по-чешски лучше, чем те, кто живет в более изолированной среде общежитий и отелей.

«Люди, которые живут вместе с чехами, лучше всего говорят по-чешски — 21% могут найти с чехами общий язык в бытовых ситуациях. Дети из семей, которым чехи предоставили жилье, в июне больше посещали чешские школы — вероятно, в том числе из-за более высокого уровня помощи при зачислении», — добавляют социологи.

Глубокое разочарование

Хотя люди, с которыми связались Seznam Zprávy, обычно имеют хороший опыт размещения беженцев, следует добавить, что не всегда все проходит гладко. В Чехию приехали сотни тысяч самых разных людей и, как всегда, есть определенный процент тех, кто не откликнулся благодарностью на предложенную помощь.

Это, например, подтверждает опыт молодой женщины, живущей недалеко от Праги. Она не хотела называть свое имя из соображений безопасности.

«Мы довольно долго проживали вместе без проблем. Я помогла всем членам своей украинской семьи найти врача, работу, мы оказывали взаимную поддержку. Однако они постоянно подчеркивали, что они беженцы с войны, которым нужно помогать. После всего, когда я сняла для них отдельное жилье, они съехали. Без слов прощания или благодарности меня заблокировали в соцсетях. Это оставило в моей душе глубокие шрамы, от которых трудно оправиться», — рассказала девушка.

Точно так же бывает не везет и беженцам:

«Были случаи, когда якобы солидарные домохозяйства просят у беженцев завышенную плату за проживание, а не только оплату за электроэнергию или просто символические деньги», — вспоминает Бланка Толларова.

Исследование PAQ Research свидетельствует, что только четверть беженцев из Украины в Чехии проживает в квартирах или домах с достаточной жилой площадью (6 м2) на человека и с удобствами.

«Другая — и большая — часть беженцев (46%) в настоящее время заселилась в жилища, которые не соответствует стандарту качества. Треть (29%) приходится на общежития, гостиницы и другие нежилые виды помещения», — говорится в исследовании.

Более того, беженцы, попавшие в общежития, часто сталкиваются с проблемами, пытаясь переехать из них в лучшее жилье. Около 75% остались в общежитиях и только 17% удалось переехать.

Что будет дальше?

Вся ситуация повлечет за собой ряд вопросов на будущее не только в сфере жилья, но и образования, и социального обеспечения.

«Нужно оказать поддержку всем школам, чтобы они были в состоянии принять украинских детей и школьников. Больше всего бы подошла интеграция в обычные классы, но из-за количества учеников во многих случаях это неосуществимо, поэтому в школах с наибольшей нагрузкой можно рассмотреть возможность создания украинского параллельного класса (возможно, с использованием украинского онлайн-обучения), чтобы дети могли ходить в школу, быть вовлеченным в систему и не теряли попросту время», — добавляет Бланка Толларова.

«Обмен информацией между государственной администрацией, местными органами власти и помогающими организациями также проблематичен. Мы не знаем многих конкретных цифр — сколько детей обучается в школах, сколько людей проживает в общежитиях, сколько беженцев находится на территории, — которые очень помогли бы в планировании», — заключает она.

Кроме того, в последние недели и месяцы прекратили свою деятельность ряд волонтерских проектов и инициатив. К сожалению, беженцы больше не могут на них рассчитывать.

Среди них склад гуманитарной помощи в Добржиховицах, который лучше было бы назвать гуманитарным супермаркетом, потому что беженцы (и не только местные, а из более далеких мест) могли прийти туда не только за продуктами и лекарствами, но и за одеждой и предметами домашнего обихода.

Однако в течение июня они постепенно прекратили работу: «Конечно, люди продолжали звонить. Индивидуально мы все еще пытались помочь, но уже не так масштабно», — объясняет Мартин Юрковец.

«Возможно, из-за этого в итоге некоторые люди были вынуждены вернуться в Украину. В Чехии они не могли потянуть проживание финансово», — говорит волонтер. При этом с некоторыми из них они поддерживают связь, переписываются друг с другом.

«Они говорят нам, что, с их точки зрения, жизнь там снова стала лучше. Говорят, что снова все нормально. Но школы и детские сады там толком не работают. Конечно, до войны было лучше», — объясняет Мартин Юрковец, который после четырех месяцев интенсивной работы на гуманитарном складе теперь снова приступает к обязанностям в своей компании. Тем не менее он думает, что с другим волонтером они продолжат помогать, особенно детям и их матерям.



Источник: seznamzpravy.cz

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