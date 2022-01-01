НАГЛЯДНО: Как прошел День Независимости Украины в Праге

25 августа
12:57
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Несколько сотен человек отметили День Независимости Украины в чешской столице. В то же время, украинцы вспомнили полгода с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.
В среду, 24 августа, сотни людей вышли на Вацлавскую и Староместскую площади, чтобы отпраздновать День Независимости Украины в Праге. Люди несли транспаранты с надписями осуждения российской агрессии и призывами к миру — прошло полгода с 24 февраля, когда Россия напала на Украину,
Источник: seznamzpravy.cz
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