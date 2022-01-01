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Чешская полиция: 6 самых смешных видео неудачных краж, погонь и других нарушений

Чешская полиция: 6 самых смешных видео неудачных краж, погонь и других нарушений

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
25 августа
14:38
287
Такое увидишь не каждый день, но, к счастью, чешская полиция выкладывает записи самых интересных случаев на YouTube. Неуклюжие нарушители спокойствия, как это ни парадоксально, способны вызывать и улыбку — особенно, когда становится ясно, что преступника все же поймают.

Чешская полиция: 6 самых смешных видео неудачных краж, погонь и других нарушений

Преступник неудачно пытался сбежать на эскалаторе

Преступник на видео уклонялся от отбывания наказания, воровал по всей Праге и убегал от полиции. Пражские эскалаторы стали для него роковыми, где его поймал сотрудник полиции, прослуживший более тридцати лет.
 

Хотел заправиться, а въехал в столб

Пьяный иностранец (у него нашли 3,2 промилле алкогоря) не смог заехать на заправку в Блучине и въехал в столб. К счастью, обошлось без серьезных последствий.

Велосипедист нарушал ПДД и очень больно врезался в машину

Пятидесятилетнему велосипедисту очень понравилось кататься по улицам Брно. О том, что он несколько раз нарушал правила дорожного движения и принципы безопасного движения на дороге, свидетельствуют записи камер проезжающего автомобиля. Камера также запечатлела довольно болезненный конец путешествия англоговорящего иностранца по дороге на работу. Велосипедист на улице Крженова обогнал ехавший впереди фургон и, возвращаясь на свою полосу, проглядел припаркованную легковушку и врезался в нее сзади. Обошлось без тяжелых травм.

Чешский «Робин Гуд» раздавал прохожим украденные вещи 

Вы знаете человека, вдохновленного историей Робина Гуда? Тогда просят позвонить в полицию — судя по всему, его все еще ищут.

Вору в Трутнове не повезло

26-летний мужчина, уже находящийся ранее под стражей, пытался украсть электрический горный велосипед, когда его застукал владелец. Он оставил велосипед висеть на воротах и ​​скрылся с места происшествия.

Потасовка в ювелирном магазине в Праге

Пражским следователям по уголовным делам потребовалось менее двадцати четырех часов, чтобы поймать 34-летнего рецидивиста, который  ограбил ювелирный магазин в Праге 6 и угрожал продавщице ножом.

 

Напишите, а какие видео от чешской полиции впечатлили вас больше всего?

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