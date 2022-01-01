В Праге в полицию позвонила испуганная мать — сын угрожал ей убийством

В среду, 24 августа, в пражскую полицию поступил звонок по поводу семейной ссоры. Патруль тут же выехал на помощь женщине, которая описала, что боится своего сына: он пытался попасть в ее квартиру, покрывал матами и угрожал убить.

Случай произошел в среду днем ​​в Гостиварже. Мать испугалась сына, который попытался проникнуть в ее квартиру, хотя они давно проживают раздельно, напасть и угрожал убить ее.

Испуганная женщина решила вызвать сотрудников городской полиции. Патрульный, прибывший на место происшествия, обнаружил женщину, которая уже вышла из квартиры.

«Полицейским она рассказала, что её сын только что убежал. Патруль обыскал окрестности и обнаружил человека, соответствующего описанию, который прятался среди припаркованных автомобилей. Преступник не хотел так просто сдаваться, он пытался напасть на офицеров, а затем сбежать, из-за чего на него надели наручники. Даже тогда его агрессивность не утихала, он плевался в сотрудников полиции, и далее оскорблял мать, а также свидетеля происшествия», — рассказала пресс-секретарь полиции Ирена Сейфертова. За расследование дела взялась чешская полиция.



Источник: prazska.drbna.cz

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