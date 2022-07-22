Чехия предложила Евросоюзу отменить упрощенный визовый режим для россиян

​Глава МИД Чехии Ян Липавски заявил, что правительство Чехии предложило полностью приостановить действие соглашений об упрощенном визовом режиме между странами Евросоюза и Россией, а также Белоруссией.

Об этом сообщает агентство Bloomberg. Если Чехия действие соглашений об упрощенном визовом режиме будет приостановлено, это по-прежнему позволит россиянам и белорусам подавать заявки на краткосрочные визы, но такая мера увеличит количество запрашиваемых документов и время их обработки. Кроме того, визовый сбор вырастет с 35 до 80 евро.

Чехия вынесет предложение о приостановке соглашений на обсуждение на неформальной встрече глав МИД стран ЕС, которая пройдет в Праге на следующей неделе. Чехия сейчас председательствует в ЕС.

Этот шаг не является полным запретом на выдачу виз для российских туристов, к которому призывают члены, включая Эстонию, в ответ на вторжение России в Украину.

«Получение европейской туристической визы — это привилегия, а не право человека», — заявила в четверг журналистам в Таллинне премьер-министр Эстонии Кая Каллас, заявив, что запрет в первую очередь коснется российской «элиты», путешествующей из Москвы и Санкт-Петербурга. «Это люди, которые имеют большее влияние на правящий режим», — сказала Каллас.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель ранее на этой неделе заявил, что запрет на въезд для всех россиян — «не очень хорошая идея», указывая на то, что многие граждане России хотят покинуть свою страну. Канцлер Германии Олаф Шольц в этом месяце также осудил полный запрет, заявив: «Это война Путина».

Но лидеры на северо-востоке ЕС заняли более жесткую позицию. В связи с прекращением полетов между Россией и ЕС власти региона стали свидетелями того, как российские путешественники пересекают границу по суше в Финляндию, Эстонию и Латвию, многие из которых въезжают по визам, выданным другими государствами-членами ЕС.

Безвизовая зона Шенгенской зоны открывает доступ ко всему блоку. Поэтому правительства стран Балтии обдумывают, как заблокировать въезд гражданам России, путешествующим по шенгенским визам, выданным другими европейскими странами. Власти Чехии, Дании и Польши также призвали к ужесточению ограничений.

ЕС ввел ряд визовых ограничений после начала российского вторжения 24 февраля, включая частичную приостановку действия соглашений об упрощении визового режима для российских официальных лиц. На практике у большинства стран ЕС также было меньше ресурсов для оформления виз, поскольку многие дипломаты были высланы.

Некоторые страны также предприняли односторонние действия. Эстония заблокировала уже выданные российские визы и ищет способы ограничить количество путешественников с шенгенскими визами. Финляндия ввела строгие ограничения на туристические визы, сократив количество выдаваемых до 10% от текущего количества.

Источник: bloomberg.com