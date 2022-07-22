Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Чехия предложила Евросоюзу отменить упрощенный визовый режим для россиян

Чехия предложила Евросоюзу отменить упрощенный визовый режим для россиян

Партнер рубрики:
Kochy
26 августа
09:04
246
​Глава МИД Чехии Ян Липавски заявил, что правительство Чехии предложило полностью приостановить действие соглашений об упрощенном визовом режиме между странами Евросоюза и Россией, а также Белоруссией.

Чехия предложила Евросоюзу отменить упрощенный визовый режим для россиян

Об этом сообщает агентство Bloomberg. Если Чехия действие соглашений об упрощенном визовом режиме будет приостановлено, это по-прежнему позволит россиянам и белорусам подавать заявки на краткосрочные визы, но такая мера увеличит количество запрашиваемых документов и время их обработки. Кроме того, визовый сбор вырастет с 35 до 80 евро.

Чехия вынесет предложение о приостановке соглашений на обсуждение на неформальной встрече глав МИД стран ЕС, которая пройдет в Праге на следующей неделе. Чехия сейчас председательствует в ЕС.

Этот шаг не является полным запретом на выдачу виз для российских туристов, к которому призывают члены, включая Эстонию, в ответ на вторжение России в Украину. 

«Получение европейской туристической визы — это привилегия, а не право человека», — заявила в четверг журналистам в Таллинне премьер-министр Эстонии Кая Каллас, заявив, что запрет в первую очередь коснется российской «элиты», путешествующей из Москвы и Санкт-Петербурга. «Это люди, которые имеют большее влияние на правящий режим», — сказала Каллас.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель ранее на этой неделе заявил, что запрет на въезд для всех россиян — «не очень хорошая идея», указывая на то, что многие граждане России хотят покинуть свою страну. Канцлер Германии Олаф Шольц в этом месяце также осудил полный запрет, заявив: «Это война Путина».

Но лидеры на северо-востоке ЕС заняли более жесткую позицию. В связи с прекращением полетов между Россией и ЕС власти региона стали свидетелями того, как российские путешественники пересекают границу по суше в Финляндию, Эстонию и Латвию, многие из которых въезжают по визам, выданным другими государствами-членами ЕС.

Безвизовая зона Шенгенской зоны открывает доступ ко всему блоку. Поэтому правительства стран Балтии обдумывают, как заблокировать въезд гражданам России, путешествующим по шенгенским визам, выданным другими европейскими странами. Власти Чехии, Дании и Польши также призвали к ужесточению ограничений.

ЕС ввел ряд визовых ограничений после начала российского вторжения 24 февраля, включая частичную приостановку действия соглашений об упрощении визового режима для российских официальных лиц. На практике у большинства стран ЕС также было меньше ресурсов для оформления виз, поскольку многие дипломаты были высланы.

Некоторые страны также предприняли односторонние действия. Эстония заблокировала уже выданные российские визы и ищет способы ограничить количество путешественников с шенгенскими визами. Финляндия ввела строгие ограничения на туристические визы, сократив количество выдаваемых до 10% от текущего количества.

Источник: bloomberg.com



читайте по теме
Assets
11 августа
16:27
2608
Общество
Канцлер Германии Олаф Шольц: давайте и дальше выдавать туристические визы россиянам, они не виноваты в войне
Assets
11 августа
10:23
1759
Общество
Глава Сената Чехии: «Считаю правильным не давать визы российским туристам. В противном случае они не поймут, что они агрессоры».
Assets
08 августа
08:42
2047
Общество
Впервые с начала российского вторжения в Украину Чехия не выдала ни одной визы беженцам
Assets
04 июля
12:27
2601
Общество
Страны ЕС продавали «золотые» паспорта богатым россиянам. Благодаря этому бизнесменам удается избегать санкций.
Последние новости:
Assets
26 августа
10:16
33
Экономика
Полиция подозревает компанию AVE CZ в уклонении от уплаты налогов на 3,8 миллиарда крон
Assets
26 августа
09:27
170
Экономика
Суд в Чехии объявил Sberbank CZ банкротом
Assets
25 августа
17:50
770
Общество
В Праге в полицию позвонила испуганная мать — сын угрожал ей убийством
Assets
25 августа
19:03
667
Общество
В Праге машин почти столько же, сколько жителей
Assets
25 августа
18:25
903
Экономика
Каждый чех должен в среднем 300 000 крон. Общий долг населения превышает 3,1 триллиона крон
Assets
25 августа
14:38
1003
Общество
Чешская полиция: 6 самых смешных видео неудачных краж, погонь и других нарушений
Assets
25 августа
13:31
731
Экономика
PPF продала земельные участки в Москве российским стальным магнатам
Assets
25 августа
12:57
2070
Общество
НАГЛЯДНО: Как прошел День Независимости Украины в Праге
Assets
25 августа
12:25
5270
Общество
«Благодарность за помощь или разочарование?» Как чехи оценивают полгода жизни с украинцами
Assets
25 августа
11:02
1977
Общество
Украинец отказался надевать респиратор и ударил водителя автобуса. Суд назначил ему условное наказание


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
Украина
концерт
фестиваль
дети
транспорт
Туризм
недвижимость
преступность
выставка
работа
погода
иностранцы