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Организация по миграции: Почти половина беженцев в Чехии планируют вернуться в Украину

Организация по миграции: Почти половина беженцев в Чехии планируют вернуться в Украину

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
26 августа
15:02
318
Почти половина беженцев из Украины в Чехии планируют вернуться на родину. Большинство из них хотят уехать, как только станет безопасно. Остальные считают, что смогут вернуться в ближайшие 12 месяцев. С другой стороны, примерно половина взрослых не планирует покидать со своего нынешнего места жительства. Это показал опрос Организации по миграции (IOM) среди тысячи беженцев, прибывших из Украины. Авторы отметили, что полученные данные не являются репрезентативными, а описывают текущие тенденции.

Организация по миграции: Почти половина беженцев в Чехии планируют вернуться в Украину

Опрос является частью проекта по перемещению под названием «Матрица отслеживания перемещений» (DTM). Он стартовал в середине июня. Полевые работники провели интервью с 1006 взрослыми из Украины и заполнили с ними анкеты. 

Немного статистики:

— Четыре пятых опрошенных – женщины, одна пятая – мужчины. 

— Три четверти беженцев прибыли из городов, а четверть из сельской местности. 

— Примерно две пятых людей прибыли из оккупированных восточных регионов. Семь процентов были из Киева. Каждый восьмой приехал из Запорожья. 

— Большинство респондентов покинули Украину в период с конца февраля по начало апреля. 

—Две пятых людей заявили, что во время бегства они подвергались обстрелам или бомбежкам.

 

Возвращение

Всего 49 процентов опрошенных не планируют переезжать с места жительства. Только один из ста прибывших переедет в другое место в Чешской Республике и три процента людей хотели бы поехать в другую страну. 

Остальные 47 процентов хотят вернуться на родину. Большинство из них планируют вернуться, как только это станет безопасно. Согласно опросу, остальные считают, что уйдут в течение года.

 

Проживание

В общей сложности 72 процента людей рассказали, что они проживают в Праге. Еще восемь процентов находились в Среднечешском крае. Наоборот, в Оломоуцком крае и пяти других регионах проживали около одного процента. Основной причиной выбора места были связи с друзьями и родственниками.

Для некоторых сыграла свою роль и лучшая доступность работы или соцучереждений. Почти четверть заявили, что направялись вслед за другими беженцами. Шесть процентов сказали, что им вообще некуда идти. Примерно треть респондентов жили в съемной квартире. Еще трети предоставили бесплатное жилье чехи или родственники-украинцы.

Представители организаций помощи беженцам отмечают, что некоторые города и районы перенаселены. Они рекомендовали более равномерное распределение людей по Чехии. Некоторые министры также говорили о добровольном переселении для работы, лучшего жилья или школы для детей. По словам главы чешского отделения IOM Петра Чапа, к обсуждению необходимо привлечь беженцев и украинские ассоциации.

 

Работа

В общей сложности 16 процентов респондентов уже имели работу в Чешской Республике. Еще 55 процентов искали её. Большинство занятых выполняли менее квалифицированные профессии. Примерно десятая часть населения была пенсионерами.

 

Финансы

Почти половина прибывших заявили, что им не хватает денег для обеспечения основных жизненных потребностей. Остальные жили на сбережения, на помощь семьи или украинской общины, на заработки и на гуманитарные пособия. Исследование показало, что в дополнение к финансовой поддержке беженцы будут рады помощи в поиске работы, языковых курсов, медицинского обслуживания или долгосрочного проживания.
 

Источник: ceskenoviny.cz

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