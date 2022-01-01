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В детском саду в Праге детям 10 лет давали еду в мусорных мешках

В детском саду в Праге детям 10 лет давали еду в мусорных мешках

Партнер рубрики:
Kochy
27 августа
16:52
3288
Еда подается детям в черных мешках для мусора - так должен был выглядеть обед в одном из детских садов на Смихове в Праге в течение предыдущих десяти лет. Поварам это облегчало работу, им не нужно было мыть посуду. На проблему обратили внимание воспитатели, но директор детского сада вину отрицала. Об этом сообщает Nova TV.

В детском саду в Праге детям 10 лет давали еду в мусорных мешках
Сообщается, что дети в детском саду на улице Крупова уже более десяти лет получают продукты в пакетах.
 
«Если я возьму мешок для мусора, который не сертифицирован, и положу в него еду, температура которой может быть 90 градусов, то начнут выделяться вредные вещества», — сказал родитель и председатель ассоциации родителей и друзей школы Павел Куропата.
 
Бывшая учительница Вендула Петеликова заявила, что она и ее коллеги не согласны с этой процедурой. «Тогда нас с детьми отправили в другую половину сада. Мне не понравился такой подход. Поэтому я решила уволиться», — цитирует учителя Tn.cz.
 
«Мусорные мешки не предназначены производителем для контакта с пищевыми продуктами, это противоречит требованиям действующего законодательства. В отношении проверяемого лица будет возбуждено административное производство», — сообщили в Пражской станции гигиены.
 
Директор детского сада отказалась общаться, когда телевизионщики попытались с ней связаться.
 
«Я не буду комментировать, пусть выступит мэр», — сказала директор Зузана Легнерова.
 
Телеканал также процитировал запись встречи мэра с родителями до публикации результатов проверки гигиены. Мэр якобы сказала родителям, что если у них проблемы с таким обслуживанием, они могут сменить садик.
 
«Убежден, что детям здесь не причиняют никакого вреда. У меня пока нет доказательств этого, я буду ждать доказательств от инспекции», — сказала мэр Праги 5 Рената Зайчкова (ODS).
 
Но показаний Зайичека и гигиенического заключения было недостаточно. Со ссылкой на конфиденциальный источник в редакции телевидения заявили, что у мэра  хорошие дружеские отношения с директором детского сада.
 
«Как учредитель, мы примем адекватные меры. Это будет выговор и тому подобное. Мы пока не нашли причин для апелляции», — добавила Зайичкова.
 
Однако еда в пакетах была не единственной проблемой в упомянутом детском саду. Школьная инспекция недавно обратила внимание на несбалансированное питание и неподобающее поведение учителя.
 
Источник: Novinky


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