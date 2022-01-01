В детском саду в Праге детям 10 лет давали еду в мусорных мешках

Еда подается детям в черных мешках для мусора - так должен был выглядеть обед в одном из детских садов на Смихове в Праге в течение предыдущих десяти лет. Поварам это облегчало работу, им не нужно было мыть посуду. На проблему обратили внимание воспитатели, но директор детского сада вину отрицала. Об этом сообщает Nova TV.

Сообщается, что дети в детском саду на улице Крупова уже более десяти лет получают продукты в пакетах.

«Если я возьму мешок для мусора, который не сертифицирован, и положу в него еду, температура которой может быть 90 градусов, то начнут выделяться вредные вещества», — сказал родитель и председатель ассоциации родителей и друзей школы Павел Куропата.

Бывшая учительница Вендула Петеликова заявила, что она и ее коллеги не согласны с этой процедурой. «Тогда нас с детьми отправили в другую половину сада. Мне не понравился такой подход. Поэтому я решила уволиться», — цитирует учителя Tn.cz.

«Мусорные мешки не предназначены производителем для контакта с пищевыми продуктами, это противоречит требованиям действующего законодательства. В отношении проверяемого лица будет возбуждено административное производство», — сообщили в Пражской станции гигиены.

Директор детского сада отказалась общаться, когда телевизионщики попытались с ней связаться.

«Я не буду комментировать, пусть выступит мэр», — сказала директор Зузана Легнерова.

Телеканал также процитировал запись встречи мэра с родителями до публикации результатов проверки гигиены. Мэр якобы сказала родителям, что если у них проблемы с таким обслуживанием, они могут сменить садик.

«Убежден, что детям здесь не причиняют никакого вреда. У меня пока нет доказательств этого, я буду ждать доказательств от инспекции», — сказала мэр Праги 5 Рената Зайчкова (ODS).

Но показаний Зайичека и гигиенического заключения было недостаточно. Со ссылкой на конфиденциальный источник в редакции телевидения заявили, что у мэра хорошие дружеские отношения с директором детского сада.

«Как учредитель, мы примем адекватные меры. Это будет выговор и тому подобное. Мы пока не нашли причин для апелляции», — добавила Зайичкова.

Однако еда в пакетах была не единственной проблемой в упомянутом детском саду. Школьная инспекция недавно обратила внимание на несбалансированное питание и неподобающее поведение учителя.