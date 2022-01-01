Компромисс: Евросоюз не прекратит выдачу виз россиянам, но усложнит этот процесс

Министры иностранных дел Европейского союза, неформальная встреча которых пройдет на следующей неделе в Праге, договорятся заморозить соглашение 2007 года, которое упрощает выдачу виз российским туристам. Об этом сегодня со ссылкой на свои источники в Брюсселе сообщило издание Financial Times. Если информация подтвердится, то это будет компромисс между позицией Чехии, Польши и стран Балтии, которые хотят полностью прекратить выдачу виз российским туристам, и позицией других членов ЕС, выступающих против столь резкого шага.

Европейский союз уже приостановил действие той части соглашения 2007 года, которая касалась государственных чиновников и бизнесменов. Теперь он может заморозить и часть, касающуюся туристов. Это означало бы, что заявления на выдачу виз, поданные гражданами России, не будут иметь приоритетного права рассмотрения.

Для россиян получение виз в Шенгенскую зону было бы бюрократически более сложным, более дорогим и, прежде всего, им пришлось бы ждать их значительно дольше.

«Неуместно, что русские ходят по нашим городам и нашим пляжам», — заявил газете один высокопоставленный чиновник в Брюсселе. По его словам, Евросоюз должен направить населению России четкий сигнал о том, что война против Украины недопустима.

Польша, Финляндия, Чехия и страны Балтии среди прочих требуют полного прекращения выдачи виз россиянам или существенного сокращения их количества. Но другие страны Евросоюза против. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, который будет председательствовать на встрече в Праге, заявил на этой неделе, что такая мера была бы слишком радикальной. Он призвал к выборочному решению.

Даже страны, которые не хотят выдавать туристические визы россиянам, признают, что должны быть исключения из запрета, например, для людей, которые хотят покинуть Россию по гуманитарным соображениям или потому, что им угрожают преследования.

Чехия прекратила выдавать туристические визы россиянам еще в феврале, сразу после начала российского вторжения в Украину.

Источник: novinky.cz