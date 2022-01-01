Компромисс: Евросоюз не прекратит выдачу виз россиянам, но усложнит этот процесс

Европейский союз уже приостановил действие той части соглашения 2007 года, которая касалась государственных чиновников и бизнесменов. Теперь он может заморозить и часть, касающуюся туристов. Это означало бы, что заявления на выдачу виз, поданные гражданами России, не будут иметь приоритетного права рассмотрения.
Для россиян получение виз в Шенгенскую зону было бы бюрократически более сложным, более дорогим и, прежде всего, им пришлось бы ждать их значительно дольше.
«Неуместно, что русские ходят по нашим городам и нашим пляжам», — заявил газете один высокопоставленный чиновник в Брюсселе. По его словам, Евросоюз должен направить населению России четкий сигнал о том, что война против Украины недопустима.
Польша, Финляндия, Чехия и страны Балтии среди прочих требуют полного прекращения выдачи виз россиянам или существенного сокращения их количества. Но другие страны Евросоюза против. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, который будет председательствовать на встрече в Праге, заявил на этой неделе, что такая мера была бы слишком радикальной. Он призвал к выборочному решению.
Даже страны, которые не хотят выдавать туристические визы россиянам, признают, что должны быть исключения из запрета, например, для людей, которые хотят покинуть Россию по гуманитарным соображениям или потому, что им угрожают преследования.
Чехия прекратила выдавать туристические визы россиянам еще в феврале, сразу после начала российского вторжения в Украину.
Источник: novinky.cz