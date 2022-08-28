Электросамокат стал причиной пожара в пражской квартире

Причиной пожара в квартире в пражском районе Грдлоржезы во вторник утром стало возгорание электросамоката. На месте происшествия было двое пострадавших, им оказали помощь проходившие мимо сотрудники полиции, которые заметили дым, поднимающийся из многоквартирного дома. В итоге пожарные эвакуировали 15 человек. Следователи устанавливают размер ущерба.

Возгорание произошло 30 августа около семи часов утра в одной из квартир, расположенной на улице У Сметанки.

На место приехали пожарные с высотной техникой и эвакуировали из здания 15 человек. «Два человека были спасены из квартиры полицейским до прибытия пожарных подразделений», — сказал пресс-секретарь пожарной охраны Мартин Кавка.

Медики оказали помощь женщине с отравлением дымом и мужчине с ожогами ноги.

По данным полиции, возгорание заметил сотрудник полиции, направлявшийся на работу. «Он выломал дверь квартиры и спас двух человек. У них были ожоги, их жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

«Предварительной причиной возгорания стало возгорание электроскутера», — добавили в полиции.

К моменту прибытия пожарных квартира была полностью охвачена пламенем, и огонь был потушен за несколько десятков минут. Затем последовала проверка скрытых источников возгорания и вентиляции. Сумма ущерба уточняется.

Источник: novinky.cz