В Праге можно посадить виртуальный подсолнух, чтобы помочь восстановлению Украины

В самых посещаемых местах в центре Праги люди могут внести свой вклад в сбор помощи пострадавшим от войны в Украине через интерактивные панели.

Пожертвовав деньги, люди посадят виртуальные семена национального цветка Украины — подсолнуха — на виртуальном цветочном поле. Акция «Подсолнухи надежды» действует в Праге с 24 августа.

На данный момент в мегаполисе размещены 11 креативных панелей, через которые люди могут внести свой вклад в сбор средств. Их несколько на улице Truhlářská, Na Příkopě, Na Můstek и Palackého náměstí.

«С помощью мобильного телефона вы подключаетесь к интерактивному оператору через QR-код, который предлагает вам пожертвовать определенную сумму денег. Вы выбираете, сколько хотите пожертвовать на телефоне, отправляете сумму мобильным платежом, и в этот момент вы сажаете семечко в землю, и прямо на ваших глазах оно вырастает во взрослый подсолнух», — пояснил Радим Каменик из креативного агентства Dentsku, создавшего проект.

Пожертвованные деньги поступят на счет Министерства регионального развития Украины и пойдут на восстановление страны и гуманитарную помощь. Планируется, что сбор средств станет частью более крупного проекта.

«Предполагаемая продолжительность - месяц, с учетом того, что дальше будет зависеть от посольства Украины, хочет оно его продлевать или нет», - сказал Каменик.

На следующем этапе акция может быть расширена на другие страны, а также будет нацелена на эмоциональную поддержку украинцев. В центре Киева будет установлен большой экран, на котором можно будет кликнуть на выбранный подсолнух и прочитать сообщение, которое жертвователь написал во время платежа.

Источник: novinky.cz