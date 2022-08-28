По словам Фиалы, чешские школы хорошо подготовлены, чтобы принять украинских школьников

Чешское образование хорошо подготовлено к тому, чтобы принять школьников из Украины, а качество образования чешских школьников не пострадает. Об этом заявил премьер-министр Петр Фиала (ODS) после сегодняшнего совещания с министром образования Владимиром Балашем (STAN). По словам Балаша, в настоящее время готовится кампания по повышению пока еще небольшого интереса украинских детей к обучению в чешских средних школах.

Министерство образования сейчас готовится к новому учебному году, в котором в чешские школы должны поступить около десятков тысяч военных беженцев из Украины. Их точное количество до сих пор неизвестно. На прошлой неделе Балаш сказал, что ожидается около половины из первоначально предполагаемых 130 000 человек. Вероятно, министерство должно получить более точные данные из школ в начале сентября.

По словам Фиалы, школы и министерство хорошо подготовлены к поступлению в школы украинских школьников.

«Мы можем быть уверены, что с 1 сентября полноценные занятия будут проходить как для чешских, так и для украинских детей и школьников», — сказал премьер-министр. По его словам, Минобразования подготовило вспомогательные мероприятия для облегчения интеграции украинских школьников, например, предоставило школам возможность корректировать объемы обучения.

Пока министерство планирует стимулировать интерес украинских школьников к обучению в общеобразовательных школах кампанией в социальных сетях — говорит Балаш. Пока, по его словам, в среднюю школу поступило примерно треть от ожидаемого числа украинских школьников.

Помимо интеграции украинских школьников и студентов, Балаш и Фиала также обсудили на сегодняшней встрече инвестиции в образовательную инфраструктуру. После встречи Фиала заявил, что цель состоит в том, чтобы к 2028 году создать около 10 000 новых мест в школах, особенно в Праге.



Источник: ceskenoviny.cz

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