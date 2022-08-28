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Осень уже на пороге! Какая погода нас ждёт в сентябре в Чехии?

Осень уже на пороге! Какая погода нас ждёт в сентябре в Чехии?

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
30 августа
13:25
1
Сентябрь обещает комфортную погоду — экстремальных температур в ближайшие четыре недели не ожидается, как утверждают метеорологи в ежемесячном прогнозе Чешского гидрометеорологического института. Снижение температуры будет происходить медленно, а больше всего дождей ожидается на неделе 5 сентября, но резкой смены погоды не будет.

Осень уже на пороге! Какая погода нас ждёт в сентябре в Чехии?

Неделя с 29 августа по 4 сентября будет преимущественно солнечной. В середине недели немного похолодает и пройдёт дождь, однако в выходные температура должна снова подняться до 25 градусов по Цельсию. Ночная температура будет колебаться от 10 до 13 градусов по Цельсию.

Наибольшее количество осадков выпадет во вторую неделю с 5 по 11 сентября. Впрочем, по словам метеорологов, погода не будет отличаться от обычной для этого времени года.

Ожидается переменная облачность, местами дожди и грозы. Утренняя температура составит от 8-16 градусов тепла. Самая высокая дневная температура будет между 16 и 25 °C.

В течение недели с 12 по 18 сентября дневная температура все еще должна колебаться в среднем на уровне 22 градусов и даже может подняться до «летних» 25 градусов по Цельсию. Ночные температуры уже опустятся до 7-13 градусов тепла.

На неделе с 19 по 25 сентября станет ощутимо, что пришла осень. Ночная температура должна колебаться от 3 до 12 градусов по Цельсию. Дневная температура — от 16 до 24 градусов по Цельсию.

Средняя температура в этот период в Чехии составляет 14,5 градусов по Цельсию.

Источник: .novinky.cz

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