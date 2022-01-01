Полиция Чехии обнаружила международную сеть мошенников-сердцеедов

Мошенничество на сумму почти два миллиона крон расследуют в Чехии следователи по уголовным делам, которые выследили мужчину из Нигерии, проживающего в Брно. Обманутые женщины теряли свои сбережения, когда в Интернете общались в фальшивыми врачами или военными, которые играли на их чувствах.

По версии полиции, аферы протекали по одному и тому же сценарию — неизвестный преступник постепенно завоевывал доверие женщин, у которых вызывал чувство умиления и сожаления ложной легендой о своей непростой судьбе.

«Он представился врачом, агентом США, солдатом или юристом, используя разные имена. Затем последовали фиктивные истории о передаче наследства, залоге для освобождения из тюрьмы или закупке международной перевозки, а потом обманом вынуждал женщин перевести ему деньги на счет», — рассказал пресс-секретарь полиции Камил Марек, добавив, что общение происходило с помощью интернет-переводчика на ломаном чешском языке.

В связи с этим делом полиция арестовала в Брно 28-летнего нигерийца, через банковский счет которого утекали деньги, которые, по версии следствия, поступали от этих махинаций. Следователи обвинили мужчину в отмывании денег, суд отправил его под стражу.

Следователи подозревают, что обвиняемый является частью крупной международной сети мошенников, поэтому уголовное преследование в будущем может расшириться. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы, а если его признают виновным в мошенничестве, он может провести в тюрьме до восьми лет.

Полиция выследила нигерийцев благодаря делу об обманутой женщине из Жатца и последующему подробному изучению ряда банковских счетов и номеров телефонов.

При расследовании подобных дел следователи, как правило, сталкиваются с тем, что деньги попадают в банки за границей, где их уже невозможно отследить, а отсутствие международных соглашений делает следующий шаг невозможным.

В полиции напомнили, что людям следует быть осторожными в социальных сетях, особенно при общении с незнакомыми людьми.

Источник: novinky.cz