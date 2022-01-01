Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Полиция Чехии обнаружила международную сеть мошенников-сердцеедов

Полиция Чехии обнаружила международную сеть мошенников-сердцеедов

Партнер рубрики:
Kochy
31 августа
10:00
2033
Мошенничество на сумму почти два миллиона крон расследуют в Чехии следователи по уголовным делам, которые выследили мужчину из Нигерии, проживающего в Брно. Обманутые женщины теряли свои сбережения, когда в Интернете общались в фальшивыми врачами или военными, которые играли на их чувствах.

Полиция Чехии обнаружила международную сеть мошенников-сердцеедов

По версии полиции, аферы протекали по одному и тому же сценарию — неизвестный преступник постепенно завоевывал доверие женщин, у которых вызывал чувство умиления и сожаления ложной легендой о своей непростой судьбе.

«Он представился врачом, агентом США, солдатом или юристом, используя разные имена. Затем последовали фиктивные истории о передаче наследства, залоге для освобождения из тюрьмы или закупке международной перевозки, а потом обманом вынуждал женщин перевести ему деньги на счет», — рассказал пресс-секретарь полиции Камил Марек, добавив, что общение происходило с помощью интернет-переводчика на ломаном чешском языке.

В связи с этим делом полиция арестовала в Брно 28-летнего нигерийца, через банковский счет которого утекали деньги, которые, по версии следствия, поступали от этих махинаций. Следователи обвинили мужчину в отмывании денег, суд отправил его под стражу.

Следователи подозревают, что обвиняемый является частью крупной международной сети мошенников, поэтому уголовное преследование в будущем может расшириться. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы, а если его признают виновным в мошенничестве, он может провести в тюрьме до восьми лет.

Полиция выследила нигерийцев благодаря делу об обманутой женщине из Жатца и последующему подробному изучению ряда банковских счетов и номеров телефонов.

При расследовании подобных дел следователи, как правило, сталкиваются с тем, что деньги попадают в банки за границей, где их уже невозможно отследить, а отсутствие международных соглашений делает следующий шаг невозможным.

В полиции напомнили, что людям следует быть осторожными в социальных сетях, особенно при общении с незнакомыми людьми.

Источник: novinky.cz



читайте по теме
Assets
01 сентября
11:11
371
Общество
Количество кибератак на клиентов банков в Чехии увеличилось в четыре раза за два года
Assets
24 августа
14:21
1453
Общество
Женщина ночевала в отелях в Оломоуце, а потом убегала, не заплатив
Assets
18 августа
11:01
1192
Общество
Супружеская пара из Оломоуца рассчитывала на прибыль от биткоинов и потеряла 600 тысяч крон
Assets
16 августа
17:20
3199
Жизнь
ВИДЕО: Виды онлайн-мошенничества в Чехии. Развод на интернет-базарах и фейковая «Чешская почта»
Последние новости:
Assets
02 сентября
11:35
125
Общество
В самом маленьком городе Чехии проживает 77 жителей
Assets
02 сентября
08:42
279
Общество
Чехи не ограничивают свои расходы на путешествия, но меньше ходят в рестораны
Assets
01 сентября
20:04
1621
Общество
Чешские СМИ: российская эпидемия «самоубийств» богачей не заканчивается
Assets
01 сентября
16:31
800
Общество
В Праге пропал турист из Италии с маниакально-депрессивным расстройством
Assets
01 сентября
15:03
568
Общество
Впервые в истории Чехии: В выездную пожарную часть приняли женщину, которая сдала все тесты наравне с мужчинами
Assets
01 сентября
14:18
654
Культура
Концерт Noize MC в Праге
Assets
01 сентября
13:19
1106
Экономика
Торговая палата Чехии: из-за дорогих энергозатрат к концу года 18 процентов компаний будут увольнять сотрудников
Assets
01 сентября
12:30
538
Общество
Центр изучения общественного мнения: Все больше чехов ожидают ухудшения материального положения
Assets
01 сентября
11:33
728
Общество
НАГЛЯДНО: Как Милош Земан поздравил первоклассников с началом учебного года?
Assets
01 сентября
11:11
371
Общество
Количество кибератак на клиентов банков в Чехии увеличилось в четыре раза за два года


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
Украина
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы