Власти Чехии не могут подсчитать, сколько военных беженцев осталось в стране

Через полгода после начала российского вторжения в Украину у Чехии есть только данные о том, сколько военных беженцев прошло через страну, но сколько их еще осталось государство не знает.

В общей сложности более 421 000 военных беженцев из Украины зарегистрировались и получили статус временной защиты в Чехии. Это число продолжает увеличиваться.

Однако на вопрос о том, сколько на самом деле здесь еще проживает украинцев, у властей нет четкого ответа. Примерно оценить их количество можно, исходя из следующих данных:

— Беженцы по-прежнему могут подать заявку на получение гуманитарной помощи в размере 5000 крон. По последним оперативным данным за июль, на нее подали заявки 176 805 человек, как сообщает Министерство труда и социальных дел.

— Однако те, кто уже трудоустроен в Чехии, как правило, не могут претендовать на эту помощь. Министерство регистрирует в общей сложности 107 000 таких людей.

— Медицинская страховая компания VZP предоставила гораздо более «скромные» текущие данные. К понедельнику, 29 августа, было зарегистрировано всего 52 тысячи работающих и самозанятых из Украины, а около 80 процентов военных беженцев получили страховку от VZP.

Исходя из этих данных, в Чехии все еще могут проживать от 230 000 до 280 000 украинцев.

Дополнительные данные о реальном количестве беженцев из Украины предлагает уже упомянутая VZP, в которой застраховано 349 тысяч военных беженцев.

По истечении 150 дней после получения временной защиты беженцы в возрасте от 18 до 65 лет, на которых не распространяется ни одно из исключений, должны сообщить, как они будут продолжать оплачивать страховку. Государство будет возмещать стоимость страховки только в некоторых случаях.

А конкретно у VZP это будет касаться в общей сложности 214 тысяч беженцев, которые должны заявить о дальнейшем способе оплаты взносов в страховую компанию. На данный момент 38 процентов из 120 000 беженцев, для которых истек крайний срок подачи, уже связались со страховой компанией.

«Это также дает нам понять, что не все зарегистрированные граждане Украины находятся на территории Чехии», — комментирует данные директор VZP Зденек Кабатек.

По данным МВД, Чехия не имеет возможности зафиксировать отъезд беженцев за границу, если только они не сообщат об этом сами. У беженцев есть обязанность заявить об отъезде, чтобы отказаться от временной защиты в Чешской Республике, но они не всегда ее исполняют. Официально зафиксировано примерно 11 000 прекращенных таким образом виз временной защиты.

Европейских данных в открытом доступе нет

Министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) пообещал предоставить более точные данные о количестве украинцев в Чехии. Государство хотело привязать выплату гуманитарной помощи к текущему месту жительства, и таким образом выяснить, где именно в Чехии обосновались беженцы. Но даже эти данные пока не опубликованы государством.

Однако не все беженцы, находящиеся в Чешской Республике, обращаются за гуманитарным пособием: некоторые из них уже работают и, таким образом, в состоянии содержать себя самостоятельно. Другие беженцы, которым было предоставлено бесплатное жилье, включая питание, вовсе не имеют права на получение пособия.

Аналогичным образом, недавно появившаяся единая европейская система регистрации должна была гарантировать, что лица, подающие заявление на получение пособия в Чешской Республике, не будут одновременно подавать заявление в другой стране ЕС. Однако государство также пока не предоставило информацию об этой системе. «Данные пока не опубликованы», — отвечает Хана Мала из Министерства внутренних дел на текущий вопрос об информации из базы данных.

Социолог Даниэль Прокоп из PAQ Research и его команда подсчитали, что в июне в Чешской Республике осталось около 250 000 беженцев.

«Но это приблизительная оценка, нам также, конечно, не хватает этих данных, чтобы делать какие-либо прогнозы», — говорит Даниэль Прокоп.

«Конечно, хотелось бы знать точно, но не могу сказать, что эти данные получить легко», — добавляет он, имея в виду сложности при подсчете из-за въезда в Чехию из других стран ЕС.



Источник: seznamzpravy.cz

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