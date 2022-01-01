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Несовершеннолетний готовил теракт в Чехии, дело рассмотрит суд

Несовершеннолетний готовил теракт в Чехии, дело рассмотрит суд

Партнер рубрики:
Kochy
31 августа
18:35
1295
Экстраординарное дело о предполагаемой подготовке теракта, инспирированного аналогичными терактами за границей, будет рассматривать Окружной суд в Брно. Несовершеннолетнему молодому человеку предъявлено обвинение, которое внесено в местный суд прокурором Высшей государственной прокуратуры в Оломоуце. По словам главного прокурора Оломоуца Радима Дангеля, его планы уже имели конкретную форму, но угрозы для жизни других лиц не было.

Несовершеннолетний готовил теракт в Чехии, дело рассмотрит суд

Прокуратура предъявила обвинение в середине августа. Молодой человек, который, по данным ЧТК, является жителем Южно-Моравского края, привлечен к уголовной ответственности за совершение особо тяжкого преступления в виде террористического акта на стадии подготовки.

В суд уже поступило обвинительное заключение, заседание по делу назначено на начало сентября. Дата заседания пока неизвестна, сообщила пресс-секретарь окружного суда Брно Клара Белковова.

«С моей точки зрения, это был довольно интересный случай, когда обвиняемый создал некий план, он был вдохновлен терактами, имевшими место в прошлом за границей, и планировал осуществить нечто подобное на территории Чешской Республики. Этот план был относительно долгосрочным, и он начал делать первые шаги, чтобы его реализовать», — сказал Дангель.

Действия молодого человека задокументированы и, по словам прокурора, уже приобретали конкретную форму, а не просто словесные выражения. «Это были очень конкретные шаги. Однако хочу подчеркнуть, что эти шаги никому не угрожали, это был подготовительный этап», — добавил Радим Дангель.

Источник: novinky.cz

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