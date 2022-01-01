Чешские СМИ: глава «Лукойла» мертв, он выпал из окна

Агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что из окна московской больницы выпал председатель совета директоров нефтяной компании «Лукойл» Равиль Маганов.
«Мужчина выпал из окна шестого этажа и от полученных травм скончался. Инцидент произошел около 07:00 мск в Центральной клинической больнице на улице Маршала Тимошенко», — говорится в сообщении агентства.
«Глава "Лукойла" Маганов скончался в результате самоубийства. Его госпитализировали с сердечным приступом. Кроме того, он принимал антидепрессанты», — позже сообщили в полиции.
Компания в официальном заявлении написала: «С глубокой грустью сообщаем, что Равиль Маганов, председатель совета директоров «Лукойла», скончался после тяжелой болезни».
А Кремль молчит: «Это вообще не к нам вопрос», — сказал РИА Новости пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.
Равиль Маганов родился в 1954 году в Альметовске, Татарстан. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности, затем работал в «Лангепаснефтегазе», в 1993 году перешел в «Лукойл». В «Лукойле» он занял должность вице-президента нефтедобывающей компании. Он был председателем правления с июня 2020 года.
«Лукойл» — второй по величине производитель нефти в России, больше только «Роснефть». Нефтяной концерн стал первой крупной российской компанией, выступившей против российского вторжения в Украину. Уже в начале марта компания призвала к скорейшему прекращению войны.
Мартин Неедлы, советник президента Чехии Милоша Земана, за годы работы в России установил тесные контакты с московским руководством «Лукойла». Позже он приобрел 40-процентную долю в компании Lukoil Aviation Czech, в которую российский «Лукойл» инвестировал как мажоритарный 60-процентный акционер.
Неедлы сейчас не хочет комментировать смерть Маганова, которого знал. «Пожалуйста, я не хочу говорить о людях, с которыми я работал долгое время. Это был прекрасный период моей жизни, и я не хочу его комментировать. Я не хочу размещать в прессе новости о коллегах, вернее, о начальстве, которые были частью моей работы», — написал он Seznam Zprávám.
Имя Маганова пополнило список очень богатых россиян, которые в последние месяцы покончили с собой при относительно невыясненных обстоятельствах.
В конце января, за месяц до вторжения российских войск в Украину, якобы покончил жизнь самоубийством 60-летний высокопоставленный менеджер «Газпрома» Леонид Шульман.
Затем, 25 февраля, в своем доме в Санкт-Петербурге был найден повешенным еще один бывший менеджер этого энергетического гиганта Александр Тюляков.
Три дня спустя газовый и нефтяной магнат украинского происхождения Михаил Уотфорд также был найден повешенным в гараже своего загородного дома в графстве Суррей на юге Англии.
Смерти, которые были немедленно признаны самоубийствами и не расследованы, вызвали слухи о возможной «операции» под руководством Кремля, который якобы избавляется от неудобных бизнесменов под видом инсценированных самоубийств. Прямых доказательств такого утверждения нет. Только косвенные — такие, как судьба открытых критиков режима.
В августе 2020 года лидер оппозиции Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок».
Двумя годами ранее аналогичным образом был отравлен Сергей Скрипаль, опытный глава российской разведки ГРУ. И Навальный, и Скрипаль выжили.
В 2006 году Александр Литвиненко, бывший сотрудник российской службы безопасности, перебежавший в Великобританию, был смертельно отравлен радиоактивным полонием в Лондоне.
В 2017 году американская газета USA Today опубликовала результаты расследования, согласно которым за три года погибли или пропали без вести не менее 38 российских олигархов.
Источник: seznamzpravy.cz
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