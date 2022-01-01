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Количество кибератак на клиентов банков в Чехии увеличилось в четыре раза за два года

Количество кибератак на клиентов банков в Чехии увеличилось в четыре раза за два года

Партнер рубрики:
Kochy
01 сентября
11:11
371
​За последние два года количество кибератак на клиентов чешских банков увеличилось в четыре раза. Средний размер ущерба на одного пострадавшего составляет 161 500 крон. Это следует из данных Чешской банковской ассоциации (ЧБА).

Количество кибератак на клиентов банков в Чехии увеличилось в четыре раза за два года

Сегодня совместно с органами госуправления и крупными компаниями стартовала масштабная просветительская акция #nePINdej!, которая продлится до декабря.

«Только за первые семь месяцев текущего года количество атак на клиентов банка в два раза превысило показатель за весь прошлый год. При этом резко возросло количество мошеннических телефонных звонков, так называемого вишинга, который является одним из самых коварных», — заявила на пресс-конференции исполнительный директор ЧБА Моника Захалкова.

По данным Национального управления кибербезопасности и информационной безопасности (NUKIB), чешский финансовый сектор является одним из наиболее защищенных, однако 81% финансовых учреждений подверглись попыткам атаки. Наиболее распространенными типами атак были фишинг, мошеннические электронные письма и вредоносные коды. Количество мошенничеств в социальных сетях также увеличилось, а новинкой прошлого года стало рекламное мошенничество, когда мошенники обращаются к продавцам на интернет-базарах и пытаются получить от них данные платежных карт. 

Масштабная просветительская кампания призвана привлечь внимание к растущей опасности мошенничества в Интернете. Ключевым элементом кампании является интерактивный образовательный Кибертест на сайте www.kybertest.cz. Тест в игровой форме знакомит публику с наиболее распространенными кибермошенничествами и учит, как их распознавать и как их избегать. В Cybertest есть несколько вариантов, имитирующих наиболее распространенные мошеннические действия для разных возрастных групп. 

«Генерируются разные вопросы для подростков и другие для пожилых людей. Точно так же, как хакерские атаки. Они пробуют разные практики на молодом поколении, другие на пожилых и самых старых согражданах», — добавил Томаш Трахта, член правления itego., который создал тест.

Помимо Чешской банковской ассоциации, в кампании участвуют NÚKIB, Полиция Чешской Республики, itego, Cisco, Thein Security, Česká pošta, ČEZ, Mastercard, O2 и České dráhy. Информационными партнерами являются Чешское телевидение, Seznam Zprávy, Denik и Cinestar.

Источник: ceskenoviny.cz

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