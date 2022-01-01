НАГЛЯДНО: Как Милош Земан поздравил первоклассников с началом учебного года?

Президент объявил о начале учебного года и поздравил первоклассников в начальной школе имени Шарлотты Гарриг Масарик в Ланах. Впервые в эту школу пошли 28 детей.

Земан напомнил детям слова Яна Амоса Коменского о том, что школа должна быть игрой. В школу в Ланах он приезжает уже во второй раз, последний был восемь лет назад. Президент пожелал детям завести много новых друзей и наслаждаться школой.

После двух лет дети впервые пошли в школу без ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. Министерство образования подсчитало, что впервые пойдут в чешские школы в этом году 170 300 детей, причем около 60 000 из них — украинцы.

Источник: seznamzpravy.cz

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