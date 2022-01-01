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Центр изучения общественного мнения: Все больше чехов ожидают ухудшения материального положения

Центр изучения общественного мнения: Все больше чехов ожидают ухудшения материального положения

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
01 сентября
12:30
538
Половина чехов ожидают, что в этом году материальное положение их домохозяйств ухудшится. Это самый высокий показатель с января 2012 года. При этом 51 процент опрошенных оценивают жилищные условия своих домохозяйств как хорошие, что соответствует уровню годичной давности, что следует из текущего опроса Центра изучения общественного мнения (CVVM).

Центр изучения общественного мнения: Все больше чехов ожидают ухудшения материального положения

В прошлом году 22 процента чехов ожидали ухудшения своего материального положения. Таким образом, их доля более чем удвоилась за один год. Наоборот, 12% людей ожидают улучшения, а более трети населения считает, что их материальное положение в этом году никак не изменится.

Выпускники вузов, молодые люди в возрасте до 29 лет, студенты, предприниматели и самозанятые надеются на лучшее. Напротив, опрошенные в возрасте 65 лет и старше оценивают перспективы хуже.

Доля людей, которые оценивают материальное положение своего домохозяйства как хорошее, с середины 2016 года остается на уровне около 50 процентов. Исключением стал последний «доковидный» опрос в январе 2020 года, когда эта доля достигла 55 процентов, что стало самым высоким показателем с начала измерения. 11 процентов чехов сейчас оценивают свои бытовые условия как плохие, остальные респонденты выбрали нейтральный ответ.

Опрос проводился с 14 мая по 11 июля, в нем приняли участие 994 человека.

 

Источник: ceskenoviny.cz

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