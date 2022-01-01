Центр изучения общественного мнения: Все больше чехов ожидают ухудшения материального положения

Половина чехов ожидают, что в этом году материальное положение их домохозяйств ухудшится. Это самый высокий показатель с января 2012 года. При этом 51 процент опрошенных оценивают жилищные условия своих домохозяйств как хорошие, что соответствует уровню годичной давности, что следует из текущего опроса Центра изучения общественного мнения (CVVM).

В прошлом году 22 процента чехов ожидали ухудшения своего материального положения. Таким образом, их доля более чем удвоилась за один год. Наоборот, 12% людей ожидают улучшения, а более трети населения считает, что их материальное положение в этом году никак не изменится.

Выпускники вузов, молодые люди в возрасте до 29 лет, студенты, предприниматели и самозанятые надеются на лучшее. Напротив, опрошенные в возрасте 65 лет и старше оценивают перспективы хуже.

Доля людей, которые оценивают материальное положение своего домохозяйства как хорошее, с середины 2016 года остается на уровне около 50 процентов. Исключением стал последний «доковидный» опрос в январе 2020 года, когда эта доля достигла 55 процентов, что стало самым высоким показателем с начала измерения. 11 процентов чехов сейчас оценивают свои бытовые условия как плохие, остальные респонденты выбрали нейтральный ответ.

Опрос проводился с 14 мая по 11 июля, в нем приняли участие 994 человека.

Источник: ceskenoviny.cz

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