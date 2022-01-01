Впервые в истории Чехии: В выездную пожарную часть приняли женщину, которая сдала все тесты наравне с мужчинами

Впервые в современной чешской истории в состав профессиональной пожарной части вошла женщина. Тридцатидвухлетняя Микаэла Ждарска с сегодняшнего дня работает в пожарной части в пражских Голешовицах. Она прошла физические, медицинские и психологические тесты без каких-либо исключений или отклонений от правил, предусмотренных для претендентов-мужчин.

Генеральный директор пожарно-спасательной службы Владимир Влчек ожидает, что это «прорывной» момент для женщин и вскоре количество претенденток на работу в пожарной части начнет расти. До сих пор женщины в основном работали в оперативных штабах или в отделе профилактики.

«Мы действительно не хотим делать никаких различий между женщинами и мужчинами. Если женщина соответствует всем квалификационным требованиям, которые мы требуем от мужчин, нет никаких причин ей отказать», — подчеркнул Влчек.

Для сравнения, в Западной Европе примерно от трех до пяти процентов женщин служат в выездных бригадах. В США эта доля значительно выше и иногда достигает 20 процентов.

Женщина рассказала, что больше всего волновалась из-за физических тестов, таких как подъем корпуса, отжиманий (нормативы для мужчин) и заплыв на 200 метров на время, но в итоге все сдала. Благодаря спорту TFA (Toughest Firefighter Alive), который представляет собой силовые состязания, имитирующее работу пожарных, Ждярска также привыкла к тяжелой технике.

Она считает, что её дополнительная сильная черта как женщины в команде — умение, например, эмоционально помочь пострадавшим детям на выезде.

«Их может напугать что угодно — мы выезжаем и на ДТП, и на пожары в квартирах, где есть маленькие дети. Я думаю, что со всем справлюсь», — заключила она.

Источник: ceskenoviny.cz, storage.pozary.cz

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