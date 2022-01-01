Чешские СМИ: российская эпидемия «самоубийств» богачей не заканчивается

Это был быстрый процесс. Российским следователям потребовалось всего несколько часов, чтобы пройти путь от первоначальной информации о том, что под окнами московской больницы был найден труп, до сообщения о том, что это было самоубийство. По данным официальной российской прессы, влиятельный босс нефтяной компании «Лукойл» 68-летний Равиль Маганов выпрыгнул с шестого этажа.

Почему он покончил с собой, неизвестно. Полиция сообщила, что он попал в больницу с сердечным приступом. Говорили, что он принимает антидепрессанты. Компания «Лукойл» 1 сентября опубликовала заявление о том, что Маганов «умер после тяжелой болезни».

Маганов — последний в череде высокопоставленных руководителей, погибших за последние месяцы при, скажем так, невыясненных обстоятельствах. Это бизнесмены, часто имевшие связи с крупными российскими газовыми компаниями.

«Во всех случаях существует широко распространенное подозрение, что смерть могла быть инсценирована как самоубийство. Но кто это сделал и почему?», — Business Insider цитирует Гжегожа Кучиньского, руководителя программы Eurasie в Варшавском институте, после смерти первых семи российских богачей.

Рассмотрим эти случаи подробнее.

В США скончался критик Путина Дэн Рапопорт. 52-летнего инвестора нашли перед многоквартирным домом в северо-западном квартале столицы США, Вашингтона. По данным The Washington Post, у Рапопорта было 2600 долларов наличными, сломанный сотовый телефон и связка ключей.

Шульман

В конце января, за месяц до вторжения российских войск в Украину, покончил с собой Леонид Шульман, 60-летний высокопоставленный менеджер «Газпрома». Он был главой связанной транспортной службы «Газпром инвест» и, по данным Fortune, находился под следствием на предмет возможного мошенничества, связанного с приобретением нового автопарка компании. Его нашли мертвым в коттедже, на полу в собственной ванной. У него были порезы на запястьях.

По словам следователей, было обнаружено письмо, в котором говорилось о самоубийстве.

В нем Шульман написал, что больше не хочет быть «обузой» для своей семьи и чувствовать себя «инвалидом»; он неоднократно жаловался на «мучительную боль» в сломанной ноге. «Новая газета» и сервер 78.ru написали в совместной статье, что даже у следователей есть большие сомнения в подлинности письма. Хотя бы потому, что у Шульмана было достаточно денег, чтобы купить обезболивающее.

Тюляков

Затем, 25 февраля, в своем доме в Санкт-Петербурге был найден еще один бывший менеджер «Газпрома» Александр Тюляков. 61-летний Тюляков, заместитель генерального директора по корпоративной безопасности и кадрам, повесился в гараже возле своей квартиры под Санкт-Петербургом.

«Новая газета» тогда сообщила, что в полицию обратился свидетель, который видел Тюлякова накануне его смерти с травмами, свидетельствующими о нападении на него.

Следователи сообщили российской «Новой газете», что рядом с телом нашли предсмертную записку.

Уотфорд

Три дня спустя газовый и нефтяной магнат украинского происхождения Михаил Уотфорд также был найден повешенным в гараже своего загородного дома в графстве Суррей на юге Англии.

Шестидесятилетний Уотфорд родился на территории тогдашней советской Украины и заработал состояние на продаже нефти и газа. Он и его жена-эстонка переехали в Великобританию в начале 2000-х годов.

Мельников

24 марта миллиардер Василий Мельников, глава гигантской компании MedStom, поставляющей медицинские товары, был найден мертвым в своей роскошной квартире в Нижнем Новгороде. По данным газеты «Коммерсант», полиция обнаружила в квартире не только тело Мельникова, но и его жену и двух малолетних сыновей. На месте следователи также обнаружили ножи, которые идентифицировали как орудия убийства.

Полиция заявила, что расследует версию о том, что Василий, предположительно склонный к суициду, убил членов своей семьи, а затем покончил с собой.

Аваев

В апреле в роскошной московской квартире нашли труп Владислава Аваева вместе с женой и тринадцатилетней дочерью. Бывший вице-президент «Газпромбанка», дочерней компании энергетического гиганта «Газпром», скончался в результате огнестрельных ранений, как и члены его семьи. По данным полиции, всего на месте преступления было обнаружено тринадцать единиц огнестрельного оружия, одно из которых было в руке убитого Аваева.

Детективы закрыли дело с выводом, что это было убийство-самоубийство.

Протосеня

На следующий день после смерти Аваева испанскую Каталонию потрясла смерть бывшего вице-президента правления газового гиганта «Новатэк» Сергея Протосени, его жены Натальи и их дочери-подростка.

Как сообщает каталонский сайт El Punt Avui, во вторник, 19 апреля, сотрудники полиции обнаружили три тела на вилле в приморском курорте Льорет-де-Мар. Мать и дочь скончались от колото-резаных ранений, а Сергей Протосеня, по-видимому, повесился.

Но: следователи не обнаружили на месте преступления следов, которые свидетельствовали бы о самоубийстве миллиардера, скорее наоборот. И сам Протосеня не был испачкан кровью, что, учитывая жестокость нападения на его дочь и жену, должно было быть.

Круковский

Директор горнолыжного курорта «Красная Поляна» в начале мая отправился на прогулку в горы и упал со скалы, сообщает российская газета «Коммерсантъ». Андрей Круковский скончался в больнице в результате полученных травм. Что именно произошло, не ясно, отмечает итальянская газета La Stampa. «Следователи приняли необходимые меры для установления всех обстоятельств происшествия», — сообщили в Следственном комитете России.

Андрей Круковский также связан с российской энергетикой, ведь курорт рядом с олимпийским Сочи находится в ведении «Газпрома». Говорят, что сам Владимир Путин не раз приглашал своих гостей покататься там на лыжах.

Субботин

В мае скончался еще один российский олигарх, бывший топ-менеджер энергетической компании «Лукойл» Александр Субботин. Он был найден мертвым в подвале дома шамана в российском городе Мытищи, который находится к северо-востоку от Москвы. По данным российского агентства ТАСС, причиной смерти стал сердечный приступ.

По данным источников российского агентства, миллиардер пришел в дом в субботу «в сильном алкогольном и ином наркотическом опьянении». Сервер Newsweek со ссылкой на местные СМИ сообщил, что Субботин пришел к шаману с просьбой о лекарстве от похмелья, которые содержит яд жабы. Это “лекарство” Субботин принял время шаманского сеанса. Но следователи не подтвердили эту информацию и заявили, что причина смерти все еще выясняется.

Сервер Newsweek писал тогда, что Субботин умер после того, как Лукойл призвал к скорейшему прекращению войны между Россией и Украиной.

Источник: seznamzpravy.cz