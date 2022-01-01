Чехи не ограничивают свои расходы на путешествия, но меньше ходят в рестораны

​Три четверти чехов тратят деньги на развлечения, посещение ресторанов и различные хобби. Самая дорогая статья расходов — это путешествия, сумма затрат практически не изменилась по сравнению с прошлым годом. Однако чехи стали меньше посещать рестораны.

Согласно опросу компании Kruk, около 40% чешских домохозяйств тратят примерно от 10% до 30% своего дохода на развлечения, посещение ресторанов и хобби.

Чаще всего люди тратят деньги на путешествия и различные поездки выходного дня, что отметили 28% респондентов. По сравнению с прошлым годом этот показатель почти не изменился.

Посещения ресторанов или встречи с друзьями случаются реже, хотя они занимают второе место в списке расходов на отдых. Если в прошлом году их упоминали 20% людей, то в этом году – 16%.

Как и в прошлом году, садоводство было включено в список расходов на хобби, на что указал примерно каждый восьмой респондент. Однако люди тратят меньше, чем в прошлом году, на спортивные мероприятия, такие как посещение тренажерных залов, бассейнов и т. д. (8% по сравнению с 12% в прошлом году), и культурные мероприятия (7% по сравнению с 5%).

Однако доля домохозяйств, вообще не тратящих деньги на развлечения и хобби, удвоилась (с 12% до нынешних 24%).

Даже люди с просроченными обязательствами часто тратят от 31% до 50% своего месячного бюджета на развлечения. То же самое относится и к домохозяйствам, чьи финансовые доходы достаточны только для удовлетворения самых основных потребностей.

«Оказывается, чехи прекрасно осведомлены о росте цен на энергоносители и потребительские товары, поэтому больше экономят на развлечениях и других мероприятиях, которые не являются абсолютно необходимыми», — добавила Ярослава Палендова из компании Kruk.

Расходы на развлечения и хобби ближе мужчинам, чем женщинам, при этом лишь пятая часть из них (по сравнению с 28% женщин) вообще не инвестируют в свои увлечения.

Посиделки в ресторане особенно привлекают молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, которые также тратят на развлечения значительно большую часть своего месячного бюджета, чем представители других возрастных групп.

Люди в возрасте от 35 до 64 лет тратят больше всего денег на путешествия, ав основном это семьи с детьми (вне зависимости от их количества). Студенты университетов, которые также больше всего путешествуют, чаще и большую часть своего бюджета вкладывают в развлечения.

«Чехи, как правило, не берут взаймы деньги на отдых, развлечения или различные виды досуга, поэтому с уменьшением доходов их домохозяйств уменьшаются и расходы на развлечения и хобби», — добавила Палендова.

Источник: novinky.cz