В самом маленьком городе Чехии проживает 77 жителей

В Чехии уменьшилось количество городов с населением более 100 000 человек. Оломоуц выпал из списка — остались только Прага, Брно, Острава, Пльзень и Либерец. По данным Чешского статистического управления (ČSÚ), среди городов есть и населенные пункты с несколькими десятками жителей. В самом маленьком городе Чехии — Пржебузе — проживает 77 человек.

В конце прошлого года в Праге проживало 1,28 миллиона жителей, в Брно — 379 тысяч, в Остраве — 280 тысяч, в Пльзене — 169 тысяч и в Либерце — 103 тысячи. В Оломоуце, который в 2020 году выпал из списка мест с населением в сотни тысяч человек, не хватало 504 жителей.

В то время как в Праге по сравнению с прошлым годом проживало почти на 16 000 человек больше, Острава потеряла почти 2 500 жителей.

Среди 608 городов — 33 с населением менее 1000 жителей. Самый маленький – Пржебуз в Соколовске, где на конец прошлого года проживало 77 жителей. В Лучной под Клиновцем проживает 135 человек, а в Божи-Дару — 227 человек.

Источник: novinky.cz