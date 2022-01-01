«Я смогу одна прокормить семью, просто избавьте меня от этого психопата», — говорит мать-одиночка в Чехии

Половина родителей-одиночек в Чехии рискует оказаться за чертой бедности. Они больше всего пострадали от роста цен практически на все. Seznam Zprávy рассказал одну из четырех историй от матерей-одиночек, которые описывают, как у них сейчас идут дела.

«Не указывайте наш текущий адрес, иначе муж найдет меня, и снова начнется ад», — напоминает 33-летняя Катержина Сушила.

Несколько недель назад она обратилась в Клуб матерей-одиночек за пособием на питание для своей тринадцатилетней дочери Мелани и четырехлетнего Адама. В заявлении она написала: «С 1 октября 2021 года муж был обязан выплачивать алименты в размере 2700 чешских крон. Он не заплатил ни разу. Я подала заявление о возбуждении уголовного дела, обратилась в суд за вычетом алиментов из зарплаты, подала заявление о взыскании алиментов для неразведенной жены, но ничего не получила. Все занимает страшно много времени. На ужин у нас сегодня будет лапша с сахаром, но что будет завтра я не знаю. Дома даже нет муки, чая, выпечки, вообще ничего. Я могу подтвердить свои слова и сфотографировать, что у нас в холодильнике. Обращаюсь к вам с мольбой о помощи, ибо мне больше не к кому идти».

В заявлении она описывает, что в январе хозяин квартиры повысил им арендную плату на пять тысяч крон, ее декретный отпуск закончился в апреле, и с тех пор они с детьми нищенствуют. Они вынуждены были покинуть квартиру в июле и час от часу скитаются по родственникам и друзьям.

«Повышение квартплаты, цен на коммунальные и подорожание продуктов просто выбили у меня почву из-под ног. Я так низко пала, что вынуждена выпрашивать деньги на еду у некоммерческой организации», — резюмирует она свое нынешнее финансовое положение.

«Это не от лени — я окончила среднюю школу, у меня неоконченное высшее образование и я способна себя прокормить. В худшем случае, если придется, то я пойду на улицу и буду раздавать листовки, но мне мешает этот психопат», — описывает она свою самую большую проблему: ее мужа. «Ни один работодатель не станет вечно давать отгулы, чтобы я могла ходить и объяснятся в полиции, и терпеть то, как меня позорит муж», — объясняет она.

Самая большая ошибка в жизни

Катержина Сушила вышла замуж два года назад.

«Это самая большая ошибка», — оценивает она, вспоминая о прошлом. — «Я чувствовала, что что-то не так, но говорила себе, что у нас есть ребёнок. Я хотела, чтобы он рос с отцом, но понятия не имела, к чему это приведет», — объясняет она, почему тогда приняла такое решение.

«После свадьбы муж прописался в моей съемной квартире. Я тогда получала семь тысяч декретных, две тысячи алиментов на дочь и подрабатывала официанткой в ​​детском центре».

Через полгода после свадьбы произошел переломный момент. «Он проиграл всю свою зарплату, которую получил пятнадцатого числа. Шестнадцатого уже не осталось ни копейки, мало того, счет ушел в минус из-за за онлайн-слотов», — описывает Катержина начало своих проблем. В последующие месяцы ситуация повторилась. К тому же, Катержина больше не была в состоянии выплатить и свои старые долги.

Однако не только долги стали тяготить Катержину. «Он начал меня бить. К нам часто приезжала полиция. Но так как мы женаты и он прописан в квартире, его могли выставить только на пару дней, что не помогало и только ухудшало ситуацию».

Катержина вытаскивает из полиэтиленового пакета документы с многочисленными заявлениями, которые она подала в полицию, делами о проступках и судебными постановлениями, где написано о физических и словесных нападениях, угрозах смертью. В апреле прошлого года друг одолжил ей деньги на квартирный залог, Катержина взяла детей и сбежала от мужа. Она тут же подала на развод и опеку над ребенком.

«Ему потребовалась неделя, чтобы найти меня. И начался ад. Он орал под окнами, позорил меня, отключал электричество в квартире через щиток, прокалывал шины, потом что-то подлил мне в бензобак. Испортил мне машину. Несколько раз выбивал дверь. Он угрожал убить меня, показал дочери нож, которым он нас порежет», — перечисляет женщина.

Она настолько боялась за сына, что забрала его из детского сада. В полицейских документах также говорится, что муж напал на нее и угрожал ей на работе, в результате чего её уволили с позиции официантки. Все ухудшали еще и финансовые проблемы.

«Я не имела права на пособие на жилье или помощь на ребенка, потому что чиновники в первую очередь оценивали доход моего мужа, который был обязан содержать меня. Алименты, определенные судом, он не платил. Единственный совет, который мне дали в полиции, — сообщать обо всех нападениях, — и я правда была в участке около пятидесяти раз, — и переехать в другой город». Так она и поступила.

Нескончаемый ад

Сын снова начал ходить в детский сад, Катержина нашла другую работу на неполный рабочий день, а поскольку она доказала, что они с мужем не вели совместное хозяйство более трех месяцев, то получила еще и жилищное пособие. Однако затишье длилось недолго.

«У нас состоялся суд по поводу опеки над сыном. Я просила в суде не указывать мой адрес, но они все равно написали его в заключении суда от имени республики. Так что муж опять нашел меня, и все началось снова», — описывает она.

В январе этого года Катержина обратилась в суд с ходатайством о запрете приближаться к ней, которое суд удовлетворил. В постановлении о продлении меры пресечения суд также указывает, что муж неоднократно нарушает постановление суда, продолжает ее преследовать и нападать.

«Снова и снова. Он напал на меня, когда я ходила по магазинам с сыном, засыпал меня смс-ками, даже вломился в квартиру. Я продолжала сообщать обо всем, но полиция ничего не делает».

Онлайн-издание Seznam Zprávy обратились в управление полиции Моравско-Силезского края с вопросом, почему полиция уже полтора года не может защитить Катержину.

«По юридическим причинам мы не уполномочены комментировать ситуации конкретных физических или юридических лиц», — кратко ответила пресс-секретарь Даниэла Влчкова.

«Возможно, г-жа Сушила могла бы рассмотреть возможность использования так называемого тайного укрытия, о котором каждый может узнать больше, например, на веб-сайте женского центра ROSA», — советует социальный работник Йохана Хономихлова из Дома Святой Здиславы для матерей с нуждающимися детьми.

В начале августа муж Катерины был приговорен районным судом к четырем месяцам условно с испытательным сроком шестнадцать месяцев за неуплату алиментов с октября прошлого года. Говорят, ситуация осталась прежней — женщина не получила на сына ни единой короны.

«Она может ходатайствовать о замещении алиментов, что позволит материально поддерживать детей на временный период в ситуации, когда родитель по решению суда должен выплачивать алименты, но не платит. Затем государство взыскивает все непосредственно с должника», — объясняет Павла Ашерманнова из некоммерческой организации Centrum Rubikon.

В другом судебном деле муж Катерины обвиняется в незаконном проникновении, краже и прочих нарушениях, но он все еще находится на свободе и продолжает угрожать и преследовать ее.

«Боюсь, он причинит мне еще много боли. Он понимает, что его ждёт тюрьма, но ему все равно, на сколько лет он сядет — на пять или на девять».

Итак, Катержина снова переезжает.

«Сейчас моя первоочередная задача — найти жилье и отдать сына в детский сад. Насчет работы не переживаю, я найду её везде. Главное, что я смогу нормально жить и зарабатывать. Не так, как сейчас, будто в тюрьме — ни детей на мороженое сводить, ни в бассейн, только бы его не встретить», — говорит она.

Источник: seznamzpravy.cz

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