Грабители в Чехии окружили женщину и забрали у нее сумку, в которой было несколько сотен тысяч крон

Во вторник неизвестные грабители ограбили женщину в городе Яблонец-над-Нисоу на несколько сотен тысяч крон. Они подождали, пока она сядет в машину, а затем забрали у нее сумочку. Полиция ищет свидетелей преступления.

Нападение произошло около 18:00 в Яблонец-над-Нисоу в районе Горни-намести.

По данным полиции, женщина уходила с работы и села в свой автомобиль Škoda Octavia и открыла окно, чтобы проветрить.

В этот момент группа из трех или четырех молодых людей окружила машину и попыталась забрать ее сумочку. Она боролась с одним из них, но юноша оказался сильнее.

«У нее в сумке были деньги работодателя — несколько сотен тысяч крон, которые она хотела положить в банк», — сказал пресс-секретарь полиции Ивана Балакова, добавив, что группа молодых людей затем скрылась.

Полиция разыскивает водителей транспортных средств, которые в это время проезжали по району, чтобы они могли предоставить записи с камер видеонаблюдения.Свидетели могут позвонить по номеру 727 810 985 или по бесплатному номеру 158.

Источник: novinky.cz