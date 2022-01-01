Грабители в Чехии окружили женщину и забрали у нее сумку, в которой было несколько сотен тысяч крон

Нападение произошло около 18:00 в Яблонец-над-Нисоу в районе Горни-намести.
По данным полиции, женщина уходила с работы и села в свой автомобиль Škoda Octavia и открыла окно, чтобы проветрить.
В этот момент группа из трех или четырех молодых людей окружила машину и попыталась забрать ее сумочку. Она боролась с одним из них, но юноша оказался сильнее.
«У нее в сумке были деньги работодателя — несколько сотен тысяч крон, которые она хотела положить в банк», — сказал пресс-секретарь полиции Ивана Балакова, добавив, что группа молодых людей затем скрылась.
Полиция разыскивает водителей транспортных средств, которые в это время проезжали по району, чтобы они могли предоставить записи с камер видеонаблюдения.Свидетели могут позвонить по номеру 727 810 985 или по бесплатному номеру 158.
Источник: novinky.cz