3 сентября в центре Праги состоится антиправительственная демонстрация

Сегодня днем ​​на Вацлавской площади в Праге пройдет демонстрация против правительства. Организаторы ожидают, что в мероприятии примут участие десятки тысяч человек. Митинг Česká republika na 1. místě является совместной акцией организаций, политических партий и граждан, которые не согласны с текущей политикой Чехии и хотят смены политического курса.

Организаторы демонстрации требуют ухода нынешнего правительства, смягчения последствий энергетического кризиса и возмещения ущерба. Они требуют освобождения отечественной промышленности от зависимости от иностранных компаний, а также военного нейтралитета и обеспечения прямых контрактов с поставщиками газа по низким ценам, особенно с Россией. По их мнению, Чехии необходимо изменить систему распределения и расчетов за электроэнергию, чтобы она не платила посредникам на бирже, сообщили организаторы.

На сегодняшнем мероприятии должен выступить бывший президент Аграрной палаты Зденек Яндейсек или эксперт по энергетике Владимир Штепан. Как сообщается на сайте мероприятия, также запланированы выступления депутата от SPD Иржи Кобзы, председателя движения Trikolor Зузаны Майеровой и кандидата в президенты от коммунистов Йозефа Скалы.

Полиция готовит стандартные меры безопасности в связи с демонстрацией, сообщил ЧТК пресс-секретарь пражской полиции Ян Данек. За протестом, как и за другими событиями, которые пройдут сегодня, будут следить сотни сотрудников полиции. Помимо демонстрации, сегодня в Праге также проходит десятый ежегодный Prague Harley Days, который также включает в себя проезд сотен мотоциклов по центру мегаполиса.

Источник: ceskenoviny.cz