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В Чехии в результате крушения высотной карусели пострадали 17 человек

В Чехии в результате крушения высотной карусели пострадали 17 человек

Партнер рубрики:
Kochy
04 сентября
08:41
1324
Во второй половине дня 3 сентября 17 человек пострадали после падения высотной карусели в Гавиржове. Два человека получили тяжелые травмы, их жизни ничего не угрожает.

В Чехии в результате крушения высотной карусели пострадали 17 человек

Полиция выяснила, что с аттракционом Mega řetízkový kolotoč возникли проблемы еще в пятницу. Поэтому следователи ищут свидетелей и записи с камер видеонаблюдения.

По информации ЧТК, это была более экстремальная версия цепной карусели. Конструкция с сиденьями возвышалась над центральной колонной на высоту около 15 метров. По мере спуска вращение должно было закончиться. Однако работникам не удалось этого обеспечить. Полиция сообщила, что люди получили травмы, когда аттракцион упал на землю, но продолжал вращаться. «Они были ранены перилами, о которые врезались. Мы расследуем, что именно произошло», — сказал Рене Черногорский, пресс-секретарь Моравско-Силезской полиции.

Представитель экстренных служб добавил, что на место прибыли пять бригад скорой медицинской помощи. «Мы оказали помощь 14-ти людям. Все, кроме одного, были доставлены в больницу скорой помощью. Девять находятся в Гавиржове, четверо — в Остравской университетской больнице», — сказал он. Он добавил, что все, кроме двоих, получили травмы легкой и средней степени тяжести. Это были, например, травмы ног или таза.

Мэр Йозеф Белица досрочно завершил фестиваль Havířovské slavnosti, который проходил в городе с пятницы. Он также отменил музыкальную программу, группы Kabát и концерт Lucie Bílá. 

"Будет выяснено, как произошло событие, кто является собственником и оператором, имел и имеет ли он разрешение на эксплуатацию, кто находился на месте в момент происшествия и управлял каруселью, техническое состояние аттракциона. и вся установка также будет осмотрена», — сказал представитель полиции Рене Черногорский.

Источник: seznamzpravy.cz



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