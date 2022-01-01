У села на востоке Словакии бродит тигр, сбежавший из украинского зоопарка

​Тигра видели возле деревни Улич на востоке Словакии. Об этом написала на своем сайте словацкая газета Nový čas со ссылкой на местные органы власти, по информации которых зверь сбежал из зоопарка в Украине.

«Сообщаем вам, что рядом с селом перемещается сбежавший из зоопарка в Украине тигр. Просим всех быть бдительными и ограничить передвижение вне дома. Если кто-то заметит животное, следует обратиться в полицию или к мэру», — написали представители мэрии в соцсетях.

Мэр села Ян Холинка подтвердил информацию словацкому серверу tvnoviny.sk. «Мы получили три звонка с предупреждением из полиции. Сначала о том, что (тигр) был у границы, потом о том, что он уже пересек границу, и последнее сообщение о том, что он направляется в сторону нашего муниципалитета», — рассказали в ведомстве. Животное зафиксировала фотоловушка на границе. Судя по фото, это молодой тигр.

Источник: ceskenoviny.cz