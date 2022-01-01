Чешская полиция: 9 самых захватывающих видео погони и преследований

Подборка видео с YouTube-канала чешской полиции.

Дрифт на парковке и попытки сбежать от полиции

В Бржецлавском крае 32-летний мужчина пытался ускользнуть от полиции на скорости более 200 километров в час. Особый интерес полиции он вызвал тем, что начал дрифтовать на спортивной машине прямо на паркове. Скрыться ему не удалось.

Пример использования полицейским PIT-манёвра

Дорожная полиция Литомержице остановила водителя, который под воздействием наркотиков сел за руль без прав. Они были первыми в Устецком районе, кто использовал маневр PIT, чтобы остановить мчащуюся машину. Это тактика преследования, с помощью которой преследующий может вынудить водителя резко повернуть в сторону, в результате чего водитель потеряет управление и остановится.

Ночная погоня за мотоциклистом в районе Наход

41-летний мотоциклист не остановился после светового и звукового сигналов от полиции и попытался скрыться. Полицейские преследовали его несколько километров, пока им не удалось преградить ему дорогу. Мужчина не собирался так просто сдаваться и снова попытался сбежать, но неудачно. Мотоциклисту было запрещено водить до мая 2024 года, а тест на психотропные показал положительный результат на наличие вещества амфетамин/метамфетамин.

Преследование автомобиля и побег водителя

Водитель пытался сбежать от полицеского патруля, затем затормозил и пытался спрятаться в кустах.

Без прав и в нетрезвом виде. Скрыться не удалось!

Полицейские задержали водителя мотоцикла, пытавшегося их обогнать, хотя он имел запрет на вождение, находился под воздействием наркотиков, а номерной знак принадлежал и вовсе другому мотоциклу.

Водитель ускользнул от полиции на угнанном мотоцикле и в итоге попал в ДТП

Вместо того чтобы остановиться, 36-летний мотоциклист нажал на газ и попытался «убрать с хвоста» полицейскую машину. Погоня закончилась ДТП, в результате которого он выехал на тротуар и потерял контроль над мотоциклом. Сразу после этого он убежал в близлежащие кусты, но «в бегах» находился недолго. Полицейский патруль из четырех человек тут же догнал мужчину и задержал его на месте. Сразу же выяснилось, что у него было два запрета на вождение, положительный результат теста на наркотики, а мотоцикл разыскивался по всей стране.

Иностранец под воздействием наркотиков попытался скрыться от полиции в Либерце

Визг тормозов, гудящая сирена и клубы дорожной пыли. Такую ситуацию спровоцировал водитель, который не остановился по сигналу полиции и угрожал другим участникам дорожного движения опасным вождением.

Его попытка побега оказалась тщетной. Через мгновение его задержала полиция. Впоследствии было установлено, что он не только находился под воздействием вызывающих привыкание веществ, но и находился в Чехии нелегально.

Погоня за мотоциклистом, который как раз выезжал из суда, где получил 20 месяцев лишения свободы

Превышавший скорость мотоциклист нарушал правила дорожного движения и стал причиной двух дорожно-транспортных происшествий. Вторая авария ознаменовала для него конец беспорядочной езды, ведь он лоб в лоб столкнулся со служебной машиной сотрудников полиции, которые также присоединились к погоне.

Водитель мотоцикла отказался проходить тест на наркотики. Кроме того, он является 17-кратным уголовным рецидивистом.

Преследование водителя закончилось его арестом

Сумасшедшая поездка закончилась в самом центре Брно. Перед вынужденной остановкой водитель врезался в припаркованный на перекрестке автомобиль и в итоге въехал в полицейский автомобиль.

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