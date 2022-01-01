Чехия выдала более 424 000 виз временной защиты с начала войны в Украине

За последние семь дней Чехия выдала 4327 виз временной защиты беженцам из Украины. Это на 43 больше, чем на предыдущей неделе. С начала российского вторжения в конце февраля визы получили 424 302 украинских беженца, как следует из данных МВД.

Больше всего виз украинцам за последние семь дней власти выдали в понедельник —1413, а среду визы получили 1265 беженцев. В другие рабочие дни количество виз исчислялось сотнями.

В выходные дни визы не выдавались, как и на предыдущей неделе.

За прошедшую неделю в полицию по делам иностранцев обратились 16 549 человек из Украины. В недельном сравнении их было на 3200 больше.

Источник: novinky.cz

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