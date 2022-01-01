Премьер Чехии: демонстрация в центре Праги была организована членами российской пятой колонны

Премьер-министр Чехии и председатель ODS Петр Фиала в очередной раз прокомментировал субботнюю демонстрацию в центре Праги в своем Twitter. Он повторил, что, по его мнению, демонстрацию организовали члены российской пятой колонны.

В субботу он сказал о демонстрации на Вацлавской площади, что она была созвана силами, которые утверждают, что они пророссийские, близки к крайним позициям и противоречат интересам Чехии.

Двумя днями позже премьер-министр Петр Фиала написал в своем Twitter, что поддерживает это заявление.

«Я остаюсь при своем заявлении, которое относилось не к протестующим, а к организаторам. Демонстрация была организована членами российской пятой колонны. Доказательств достаточно. Просто посмотрите, кто стоял на сцене и что они говорили», — сказал он.

Он также написал, что правительство не недооценивает опасения граждан и что оно давно объявило о программе поддержки всех тех, у кого еще будут проблемы из-за инфляции.

«Убежден, что на подобные сомнительные мероприятия не нужно будет выходить на площадь. Это никому не поможет с дорогими счетами», — указал Фиала на акцию протеста в центре Праги, куда съехались люди со всей Чехии.

По словам губернатора Южночешского края и соратника Фиала по партии Мартина Кубы, правительство не должно недооценивать страх людей перед нынешним повышением цен и энергетическим кризисом и должно дать им понять, что оно позаботится о ситуации. Об этом Куба заявил в воскресенье в телепрограмме Prima News на канале CNN.

Заявление премьер-министра также раскритиковали депутат от ANO Яна Мрачкова Вилдумецова и депутат SPD Ян Хрнчирж.

По данным полиции, на антиправительственную демонстрацию в Праге в субботу пришли около 70 тысяч человек.

Премьер-министр Петр Фиала заявил в субботу журналистам, что демонстрация на Вацлавской площади была созвана организациями, которые признают свою пророссийскую направленность и позиции которых близки экстремистским.

«Понятно, что российские пропагандистские и дезинформационные кампании появляются на нашей территории неоднократно, и кто-то просто поддается им», — сказал Фиала. Он добавил, что каждый имеет право выражать свое мнение и проводить демонстрации.

«Толкования событий, которые мне довелось увидеть, указывают на резко пророссийские настроения, и, на мой взгляд, это не соответствует интересам Чехии и наших граждан», — добавил Фиала.

«Само заявление не радует, над ним надо подумать и посмотреть, что туда ведет людей, и если правительство его проигнорирует, то может возникнуть проблема», — прокомментировал в понедельник слова премьера губернатор Куба. Он напомнил о приближающихся выборах.

Он заявил, что если бы такие партии, как KSČM, Přísaha, ČSSD или Trikolor получили больше голосов, расклад сил в Палате представителей, вероятно, был бы совершенно другим.

«Чувство людей, что они не могут решить ситуацию и чего-то боятся, — это то, с чем мы должны работать, и мы не должны упускать из виду то, что ужасно важно, а именно сохранение свободы и демократии в Чешской Республике», — предупредил он.

Источник: seznamzpravy.cz