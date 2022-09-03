Мужчина, застреливший сотрудницу отдела труда в Праге, приговорен к пожизненному заключению

Йиржи Дворжак (67 лет), обвиняемый в убийстве сотрудника бюро труда в Праге и других преступлениях против жизни и здоровья, 5 сентября был приговорен к пожизненному заключению Муниципальным судом Праги. Дворжак застрелил женщину из-за того, что чиновница не выплатила ему пособие по безработице в 2016 году.

Приговор не является окончательным и может быть обжалован. Обвиняемый прерывал обсуждение дела нецензурной бранью, судья несколько раз удалял его из зала за грубость.

Согласно обвинительному акту, 29 июня прошлого года Дворжак застрелил сотрудницу Бюро труда в Праге 2. Дворжак вошел в офис и без предупреждения, не дав женщине шанса защитить себя, вытащил пистолет и выстрелил ей в живот. В тот же день женщина скончалась от полученных травм. Через несколько часов Дворжак был пойман полицией в центре Праги.

«У нас нет сомнений, что это был подсудимый. Свидетель опознал его, он описал его здесь на основном процессе», — сказал судья Камиль Кыдалка о самом серьезном из деяний. «У нас здесь есть очевидец. Свидетельница была в кабинете, когда подсудимый, спросив у потерпевшей, что ей нужно, выхватил пистолет и выстрелил. Несмотря на быструю помощь, пострадавшая, к сожалению, скончалась», — добавил судья.

«Я никогда не сталкивался с чем-то настолько ужасным и отвратительным за свои почти двадцать пять лет работы в судебной системе. Что-то шокирующее. Этот мотив — что-то такое ужасное, такое предосудительное», — сказал судья. Согласно приговору, Дворжак совершил убийство из-за того, что чиновница не выплатила ему пособие по безработице в 2016 году.

У суда не было сомнений в том, что Дворжак был виновником других инкриминируемых деяний (покушение на убийство, покушение на нанесение тяжких телесных повреждений, незаконное владение оружием).

Обвинение в нанесении телесных повреждений связано с инцидентом, когда Дворжак якобы облил бывшую коллегу по работе кислотой. «Подсудимый заявил на судебном заседании в июне, что именно он облил коллегу кислотой и что это месть за какое-то происшествие многолетней давности», — отметил судья, указывая на записи с камер видеонаблюдения с места преступления. «Поэтому с точки зрения доказательства решать нечего», — добавил он.

«Очевидно, что вынесенный приговор является самым суровым, который может быть вынесен в этой стране. Такому человеку нечего делать в нормальном приличном обществе», — кратко заявил Кыдалка о назначенном наказании.

Назначая пожизненное заключение, суд удовлетворил предложение прокурора Маркеты Панковой, согласно которой были соблюдены условия для вынесения чрезвычайного приговора, а в заключительном слове она отметила преднамеренность, коварство и жестокость действий Дворжака.

Частью наказания также является обязательство выплатить оставшимся в живых и потерпевшим в общей сложности более четырех миллионов крон.

Если приговор будет окончательным, Дворжак станет 48-м человеком, приговоренным к пожизненному заключению в Чешской Республике.

Дворжак сорвал судебное заседание в понедельник, ругаясь на всех в зале. Он также кричал на судью, который трижды в течение дня выводил его из зала суда из-за его поведения.

Дворжак был довольно краток в своей заключительной речи. «Если бы мне пришлось произнести заключительную речь перед этим коррумпированным судом, в ней было бы всего одно предложение: «Это все равно, что метать бисер перед свиньями»». На вопрос судьи, что он имеет право на так называемое последнее слово , Дворжак ответил: «Спасибо, меня уже вырвало».

В понедельник в суде дали показания эксперты в области психологии и психиатрии, которые заявили, что Дворжак, особенно на момент совершения преступного деяния, был психически здоров и вменяем.

«Мы не обнаружили у подсудимого какого-либо существенного с судебной точки зрения психического расстройства, которое снижало бы способность к контролю или распознаванию в отношении рассматриваемого дела», — сказала психиатр Моника Голечкова.

По мнению экспертов, у Дворжака смешанное расстройство личности, он параноик, нарцисс, страдает бредом, убежден в собственной уникальности, хорошем характере, а также в нехарактерном поведении других. Однако считается, что лечение в таких случаях бессмысленно.

Источник: novinky.cz

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