VZP: У детских психиатров вдвое больше пациентов, чем в 2010 году

У детских психиатров вдвое больше пациентов, чем в 2010 году. В 2019 году их было почти 60 000, следующие два года пандемии covid-19 еще больше усугубили ситуацию, о чем сообщил заместитель Всеобщей медицинской страховой компании (VZP) Иван Душков.

В каждом классе школы есть 3-4 ребёнка, которым грозит серьезный риск развития психических заболеваний. У государства нет точных данных о том, сколько детей или уязвимых семей нуждаются в той или иной форме психосоциальной поддержки, однако известно, что в группе повышенного риска находятся семьи детей из изолированных районов, семьи с детьми с ограниченными возможностями или особыми потребностями, а также семьи с маленькими детьми или родители-одиночки в целом.

Если семье вовремя оказать помощь, развития многих серьезных психических заболеваний можно избежать. Например, исследование ВОЗ показало тесную связь между неудовлетворительными условиями жизни в детстве и серьезными психическими проблемами во взрослом возрасте, а также возникновением диабета, рака и болезней сердца.

Дети и подростки все чаще сталкиваются с тревогой и депрессией, зависимостями, расстройствами пищевого поведения, увеличивается число суицидальных попыток. Только за последние пять лет число девочек в возрасте от 15 до 19 лет с расстройствами пищевого поведения, такими как анорексия, булимия или компульсивное переедание, увеличилось на 57 процентов. Самоубийство является второй по распространенности причиной смерти молодых людей в возрасте до 24 лет, с 2010 года количество детей, госпитализированных с самоповреждениями, увеличилось почти на четверть, отмечает VZP.

«Очень остро ощущается нехватка детских и подростковых психиатров. Это структурная, системная проблема, но решать ее из года в год не удается», — сказал Душков. По его словам, нехватка врачей, которых в Чехии всего около 120, означает и нехватку преподавателей для подготовки психиатров.

В отличие от психиатра, помощь психотерапевта не покрывается государственной медицинской страховкой, поэтому она недоступна для некоторых семей. С августа прошлого года VZP попробовало ввести пособие по психотерапии для своих клиентов, за год им воспользовались почти 5000 из них. Страховая компания предлагает список из более чем 500 терапевтов, а к некоторым из них могут ходить и дети, начиная с семилетнего возраста.





Источник: novinky.cz

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