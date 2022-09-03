Еврокомиссия выступила за отмену упрощенного порядка выдачи виз россиянам

​Вероятно, скоро гражданам России станет дороже и сложнее получать визы для поездок в страны Евросоюза. Во вторник Еврокомиссия предложила прекратить упрощенную выдачу этих виз, к чему призвали министры иностранных дел стран ЕС неделю назад в Праге.

Если государства-члены Евросоюза поддержат этот шаг, визы будут стоить россиянам 80 евро (1950 крон) вместо нынешних 35 евро, а ждать придется 15 дней вместо десяти.

«Россия продолжает нарушать международное право своими незаконными военными действиями, зверствовать над украинцами, подрывать европейскую и глобальную стабильность и безопасность. Эти действия нарушают основополагающие принципы, на которых было основано Соглашение об упрощении визового режима», — заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

В ответ на вторжение России в Украину ЕС ранее приостановил действие той части этого визового соглашения 2007 года, которая распространялась на государственных чиновников и бизнесменов. Теперь комиссия предложила усложнить выдачу виз для обычных туристов. К этому шагу призвали министры иностранных дел на неформальной встрече в Праге в прошлую среду.

Некоторые страны, такие как Польша, страны Балтии или Чехия, предложили полностью приостановить выдачу виз российским туристам, но с этим не согласились некоторые другие страны Евросоюза.

По словам официальных лиц ЕС, чтобы предложение комиссии вступило в силу, оно должно быть одобрено государствами-членами Евросоюза, что может произойти в течение следующих нескольких дней.

Источник: seznamzpravy.cz

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