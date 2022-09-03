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«Я за русских, а всех вас убью», — угрожал словак украинцам, подняв правую руку в нацистском приветствии

«Я за русских, а всех вас убью», — угрожал словак украинцам, подняв правую руку в нацистском приветствии

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
06 сентября
17:57
1407
Пьяный 30-летний мужчина из Словакии услышал крик «Слава Украине» из окна одного из многоквартирных домов в Пльзене. В ответ поднял правую руку и выкрикнул: «Я за русских. Что вы, украинцы, здесь делаете после…, я вас всех здесь убью». Инцидент, произошедший в марте этого года, сейчас направляется на рассмотрение в суд.

«Я за русских, а всех вас убью», — угрожал словак украинцам, подняв правую руку в нацистском приветствии

В это время в квартире сидело трое украинцев. Они обсуждали ситуацию в своей стране, в какой-то момент начали выкрикивать «Слава Украине», а после этого снаружи за окном услышали угрозы.

«Он кричал, что собирается *** нам рты, открутить головы и всех нас убить. Изображал гитлеровское приветствие. Мы испугались, поэтому вызвали полицию», — рассказал один из пострадавших.

Обвиняемый на допросе заявил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и ничего не помнит. «В любом случае, я раскаиваюсь и сожалею об этом. Я ничего не имею против этих парней или их нации. Я так сожалею о том, что произошло. Я не это имел в виду», — заявил подозреваемый в полицейском протоколе.

«Он знал что делает. Его способности к самоконтролю и пониманию того, что происходит, были лишь незначительно снижены из-за алкоголя», — говорится в отчете психиатра.

По мнению прокурора, поведение подсудимого носило общественно вредный характер, так как являлось более серьезным посягательством на нарушение общественного спокойствия и порядка. Она также обратила внимание на слова подсудимого, в котором он поддерживал идеологию нацизма.

За все это мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
 

Источник:novinky.cz

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