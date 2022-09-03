«Я за русских, а всех вас убью», — угрожал словак украинцам, подняв правую руку в нацистском приветствии

В это время в квартире сидело трое украинцев. Они обсуждали ситуацию в своей стране, в какой-то момент начали выкрикивать «Слава Украине», а после этого снаружи за окном услышали угрозы.
«Он кричал, что собирается *** нам рты, открутить головы и всех нас убить. Изображал гитлеровское приветствие. Мы испугались, поэтому вызвали полицию», — рассказал один из пострадавших.
Обвиняемый на допросе заявил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и ничего не помнит. «В любом случае, я раскаиваюсь и сожалею об этом. Я ничего не имею против этих парней или их нации. Я так сожалею о том, что произошло. Я не это имел в виду», — заявил подозреваемый в полицейском протоколе.
«Он знал что делает. Его способности к самоконтролю и пониманию того, что происходит, были лишь незначительно снижены из-за алкоголя», — говорится в отчете психиатра.
По мнению прокурора, поведение подсудимого носило общественно вредный характер, так как являлось более серьезным посягательством на нарушение общественного спокойствия и порядка. Она также обратила внимание на слова подсудимого, в котором он поддерживал идеологию нацизма.
За все это мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
Источник:novinky.cz
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