Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
В Чешской Республике растет число случаев дифтерии. Впервые за 27 лет

В Чешской Республике растет число случаев дифтерии. Впервые за 27 лет

Партнер рубрики:
Kochy
07 сентября
10:39
1142
​С мая, когда у пациента из Высочины в Чешской Республике появилась редкая форма дифтерии, Государственный институт здравоохранения (SZÚ) зарегистрировал еще три случая. Инфекция была подтверждена у двух детей в Моравско-Силезском крае и у пожилой женщины из Злинского края. До этого дифтерия в последний раз появлялась в стране в 1995 году.

В Чешской Республике растет число случаев дифтерии. Впервые за 27 лет

«Национальная справочная лаборатория подтвердила два случая дифтерии, вызванной C. diphtheriae (то есть типом бактерий, передающихся в основном от человека к человеку) у двух братьев и сестер младшего возраста. Еще один случай у пожилой пациентки вызван C.ulferans (в данном случае это разновидность бактерий, которые также могут передаваться животными)», – сообщила Яна Завадилова, руководитель Национальной референс-лаборатории (НРЛ) по коклюшу и дифтерии SZÚ.

В Чехии дифтерия много лет не встречалась благодаря вакцинации, которая была начата еще в 1946 году.

«Риск заражения, как правило, увеличивается с возрастом, с уменьшением защитных антител после вакцинации, и в основном связан с контактом с непривитыми людьми или поездками за границу», — напомнила Катерина Фабианова, отдел эпидемиологии инфекционных заболеваний SZÚ.

По имеющимся данным поствакцинальный иммунитет снижается у европейского населения, о чем также свидетельствует рост случаев, зарегистрированных, например, в Австрии, Германии, Великобритании или Швейцарии.

Поэтому Всемирная организация здравоохранения рекомендует ревакцинировать имеющееся детское население, привитое против дифтерии в возрасте от 10 до 11 лет, во взрослом возрасте.

Дифтерия распространяется воздушно-капельным путем, источником заражения обычно является контакт с бациллоносителем, которым может быть не только человек, но и животное, как это было в случае с больным из Высочины.

Если инфекцию вовремя обнаружить, она легко лечится антибиотиками.

Дифтерия обычно сопровождается лихорадкой, слабостью и болью в горле, а со временем на слизистой оболочке появляются беловато-желтые инфицированные пятна, так называемые папулы, которые невозможно удалить, не повредив ткань. Без своевременного лечения может произойти поражение сердца, почек и нервных волокон.

Ларингеальная форма дифтерии раньше была страшным заболеванием у младенцев и детей раннего возраста. Последняя смерть от дифтерии на территории тогдашней Чехословакии была зарегистрирована в 1969 году.

«Назальная форма инфекции протекает легче и проявляется кровянистыми или гнойными выделениями и отечностью слизистой оболочки носа. Кожная форма дифтерии обычно проявляется в виде безболезненных отеков или язв, которые плохо заживают, особенно в странах с низким уровнем вакцинации», — напомнили в SZÚ.

Источник: novinky.cz



читайте по теме
Assets
07 сентября
18:03
8345
О Праге
8 фактов про Карлов мост, о которых вы могли не знать
Assets
07 сентября
17:40
282
Экономика
Обзор: чешские компании, ушедшие с российского рынка
Assets
07 сентября
16:57
193
Общество
Expobank посчитал, сколько родители потратят на детей в 2022/2023 учебном году в Чехии
Assets
07 сентября
15:51
600
Экономика
Более миллиона чехов живёт на грани нищеты. Одна пятая из них не может себе позволить предметы первой необходимости
Последние новости:
Assets
07 сентября
17:40
282
Экономика
Обзор: чешские компании, ушедшие с российского рынка
Assets
07 сентября
16:57
193
Общество
Expobank посчитал, сколько родители потратят на детей в 2022/2023 учебном году в Чехии
Assets
07 сентября
15:51
600
Экономика
Более миллиона чехов живёт на грани нищеты. Одна пятая из них не может себе позволить предметы первой необходимости
Assets
07 сентября
14:15
699
Общество
Чешские СМИ: Прибалтика закрывает границы для россиян
Assets
07 сентября
13:25
612
Общество
В Чехии суд приговорил женщину, которая села пьяной за руль и стала виновницей крупной аварии, к 13 годам тюрьмы
Assets
07 сентября
12:01
1755
Общество
Преступник полчаса избивал мужчину на детской площадке в Праге, а затем взял палку и погнался за второй жертвой
Assets
07 сентября
11:04
440
Общество
В Праге пройдет традиционный праздник вина Vinohradské vinobraní 2022
Assets
07 сентября
09:18
1028
Экономика
Ставки по ипотеке в Чехии впервые снизились
Assets
06 сентября
19:58
2057
Экономика
Почти половина сотрудников в Чехии живут от зарплаты до зарплаты, 15 процентов испытывают крайнюю финансовую нужду
Assets
06 сентября
17:57
2711
Общество
«Я за русских, а всех вас убью», — угрожал словак украинцам, подняв правую руку в нацистском приветствии


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
Украина
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы