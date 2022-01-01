В Чешской Республике растет число случаев дифтерии. Впервые за 27 лет

​С мая, когда у пациента из Высочины в Чешской Республике появилась редкая форма дифтерии, Государственный институт здравоохранения (SZÚ) зарегистрировал еще три случая. Инфекция была подтверждена у двух детей в Моравско-Силезском крае и у пожилой женщины из Злинского края. До этого дифтерия в последний раз появлялась в стране в 1995 году.

«Национальная справочная лаборатория подтвердила два случая дифтерии, вызванной C. diphtheriae (то есть типом бактерий, передающихся в основном от человека к человеку) у двух братьев и сестер младшего возраста. Еще один случай у пожилой пациентки вызван C.ulferans (в данном случае это разновидность бактерий, которые также могут передаваться животными)», – сообщила Яна Завадилова, руководитель Национальной референс-лаборатории (НРЛ) по коклюшу и дифтерии SZÚ.

В Чехии дифтерия много лет не встречалась благодаря вакцинации, которая была начата еще в 1946 году.

«Риск заражения, как правило, увеличивается с возрастом, с уменьшением защитных антител после вакцинации, и в основном связан с контактом с непривитыми людьми или поездками за границу», — напомнила Катерина Фабианова, отдел эпидемиологии инфекционных заболеваний SZÚ.

По имеющимся данным поствакцинальный иммунитет снижается у европейского населения, о чем также свидетельствует рост случаев, зарегистрированных, например, в Австрии, Германии, Великобритании или Швейцарии.

Поэтому Всемирная организация здравоохранения рекомендует ревакцинировать имеющееся детское население, привитое против дифтерии в возрасте от 10 до 11 лет, во взрослом возрасте.

Дифтерия распространяется воздушно-капельным путем, источником заражения обычно является контакт с бациллоносителем, которым может быть не только человек, но и животное, как это было в случае с больным из Высочины.

Если инфекцию вовремя обнаружить, она легко лечится антибиотиками.

Дифтерия обычно сопровождается лихорадкой, слабостью и болью в горле, а со временем на слизистой оболочке появляются беловато-желтые инфицированные пятна, так называемые папулы, которые невозможно удалить, не повредив ткань. Без своевременного лечения может произойти поражение сердца, почек и нервных волокон.

Ларингеальная форма дифтерии раньше была страшным заболеванием у младенцев и детей раннего возраста. Последняя смерть от дифтерии на территории тогдашней Чехословакии была зарегистрирована в 1969 году.

«Назальная форма инфекции протекает легче и проявляется кровянистыми или гнойными выделениями и отечностью слизистой оболочки носа. Кожная форма дифтерии обычно проявляется в виде безболезненных отеков или язв, которые плохо заживают, особенно в странах с низким уровнем вакцинации», — напомнили в SZÚ.

Источник: novinky.cz