В Чехии суд приговорил женщину, которая села пьяной за руль и стала виновницей крупной аварии, к 13 годам тюрьмы

​Суд приговорил к 13 годам лишения свободы водителя Йитку Рудовичову, которая в состоянии алкогольного опьянения врезалась в полицейскую машину на шоссе в Праге. Один полицейский в результате аварии погиб, два других были ранены.

Суд запретил ей управлять автотранспортом на максимально возможный срок — то есть на десять лет. Приговор суда не является окончательным, его можно обжаловать.

«Она была опытным водителем. Она очень хорошо понимала, что делает, когда садилась в машину. Даже маленький ребенок знает, что нельзя садиться за руль после употребления алкоголя», — Власта Лангмаерова, председатель Сената Городской суд Праги.

Женщине грозило от 8 до 15 лет лишения свободы.

Вечером 5 июля 2020 года Рудовичова села за руль своего «Мерседеса», после ссоры с мужем она была пьяна. Сначала в Вышеграде она выехала на тротуар и врезалась в одну из припаркованных машин. Затем она выехала на Проспект 5 мая и двигалась со скоростью от 190 до 241 километров в час. Автомобиль ехал зигзагом, то замедляясь, то ускоряясь без причины, большую часть времени двигаясь по двум полосам одновременно и обгоняя другие машины, в том числе машину с тремя детьми.

В итоге Рудовичова врезалась в служебную машину Моравско-Силезской полиции, полицейские ехали домой после работы. Согласно вердикту, в момент столкновения она ехала со скоростью 199 километров в час, на участке, где разрешенная скорость составляла 80 км/час.

В результате столкновения погиб 31-летний полицейский, сидевший на заднем сиденье. Еще двое членов экипажа — мужчина и женщина — оказались в больнице. «Полицейская машина ехала совершенно по правилам. У нее не было абсолютно никаких шансов сделать что-либо, чтобы предотвратить ситуацию», — сказал судья. Полной чушью она назвала домыслы защиты о том, что полицейский лежал на заднем сиденье или был не пристегнут ремнем безопасности.

Тест на наличие алкоголя в крови показал более двух промилле. По мнению экспертов, в организме женщины также были обнаружены следы кокаина. Она заявила в суде, что не помнит большую часть того, что произошло.

Источник: ceskenoviny.cz