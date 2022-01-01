Чешские СМИ: Прибалтика закрывает границы для россиян

​Литва, Латвия и Эстония договорились ограничить въезд граждан России, выезжающих из России и Белоруссии, сообщили в среду министры иностранных дел этих стран. Заявление было сделано через неделю после того, как Европейский союз не смог договориться о полном замораживании виз.

Страны Балтии рассчитывают ввести запрет на въезд к середине сентября. Эта мера будет включать исключения по гуманитарным и семейным причинам, а также для водителей грузовиков и дипломатов, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

«За последние несколько недель и месяцев значительно увеличилось количество пересечений границы гражданами России с шенгенскими визами. Это становится вопросом национальной безопасности, это также вопрос морального и политического характера", - сказал он на пресс-конференции в Литве.

Литовский сервер LRT пишет в статье, что правительство в запросе о продлении чрезвычайного положения заявляет, что предлагает «ограничить передвижение граждан Российской Федерации через внешнюю границу Евросоюза».

Прямые рейсы между Россией и ЕС были отменены после вторжения России в Украину в феврале, в результате чего у россиян осталось мало возможностей для поездки в ЕС.

На неформальной встрече в Праге на прошлой неделе министры иностранных дел ЕС не договорились о полном запрете на выдачу виз российским туристам. Помимо Прибалтики, этот шаг поддержали также Чехия и Польша. Однако министры согласились приостановить так называемое соглашение об упрощенном порядке выдачи виз, в результате которого россияне будут платить за визу уже не 35, а 80 евро, а сроки выдачи документов увеличатся.

Но ключевой успех прибалтийских государств заключался в том, что в итоговой резолюции говорилось, что министры принимают к сведению, что государства могут принимать свои собственные региональные меры при условии, что они действуют в соответствии с правилами Шенгенского кодекса. Литва, Латвия и Эстония, очевидно, делают это сейчас.

Это будет первое подобное ограничение во всем ЕС. В Эстонии уже действует более тонкий запрет с 18 августа, когда был запрещен въезд россиянам с визами, выданными в Эстонии.

Финляндия, которая также соседствует с Россией, как ни странно, не присоединится к запрету. Правительство там не уверено, может ли оно на законных основаниях пойти на такой шаг. «Вы действительно можете отменить весь шенгенский принцип? На данный момент это все еще неясно», — заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Но, как было слышно от нескольких высокопоставленных дипломатов на встрече министров ЕС в Праге, каждое государство-член само решает, кого впускать в страну, а кого нет, если оно считает, что данное лицо представляет угрозу безопасности. С технической точки зрения последнее слово остается за пограничником. Однако власти должны должным образом обосновать такое решение.

Источник: novinky.cz