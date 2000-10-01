Expobank посчитал, сколько родители потратят на детей в 2022/2023 учебном году в Чехии

Расходы, по понятным причинам, варьируются в зависимости от возраста ребенка. Например, первоклассникам необходимо покупать все «с нуля», а старшие дети могут обойтись некоторыми вещами, которые были куплены в прошлые годы, — линейки, неиспользованные тетради и прочее. Дополнительные деньги из их бюджетов уходят также на расходы на различные клубы, репетиторов и др.
|
Расходы в школьном году 2022/2023 (в чешских кронах)
|
Первый класс
|
Средняя школа
|
Старшая школа
|
Рюкзак
|
600-3000
|
–
|
1000-3000
|
Пенал и канцелярские потребности
|
500-1000
|
300
|
500
|
Сменная обувь
|
300-700
|
500-1000
|
500-1000 Kč
|
Учебники
|
–
|
800-1500
|
1000-3000
|
Принадлежности для профподготовки
|
–
|
–
|
0-3000
|
Принадлежности для творческих занятий
|
1000
|
1000-2000
|
–
|
Все для физкультуры
|
1000-2000
|
1000-3000
|
2000-4000
|
Спортивная секция (на год)
|
2000-10 000
|
2000-10 000
|
2000-10 000
|
Школьные обеды (ежемесячно)
|
580 (29 Kč/1 обед)
|
740 (37 Kč/1 обед)
|
800 (40 Kč/1 обед)
|
Мобильная связь (ежемесячно)
|
300-500
|
300-500
|
400-600
|
Средние расходы на школьника
|
6530*
|
6890*
|
11 050*
|
Источник: анализ Expobank.
*Некоторые предметы в таблице используются более одного учебного года, в случае более длительного использования итоговая средняя сумма за все будет значительно ниже. Средние суммы основаны на общедоступных источниках и оценках цен на школьные принадлежности в этом году без учёта детских кружков и секций.
Из-за огромного роста цен в этом году многие семейные бюджеты настолько ограничены, что им приходится урезать расходы на школьные принадлежности, детские кружки и даже школьные обеды.
Только чуть больше четверти семей не коснется подорожание, но подавляющему большинству родителей придется выбирать, что покупать своим детям в школу, а что — нет.
Каждый десятый родитель вынужден ограничить питание своего ребенка в школьной столовой — в последние дни школьные столовые предупредили, что поднимут цену на обед примерно на десять процентов. В соответствии с действующими ограничениями максимальная цена обеда для детей в возрасте до шести лет установлена в размере 30 крон, от семи до десяти лет – в размере 39 крон, в возрасте от одиннадцати до четырнадцати лет – 41 крона и для детей старше пятнадцати лет — до 45 крон.
Источник: novinky.cz
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