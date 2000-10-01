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Expobank посчитал, сколько родители потратят на детей в 2022/2023 учебном году в Чехии

Expobank посчитал, сколько родители потратят на детей в 2022/2023 учебном году в Чехии

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anastasiia-kn
07 сентября
16:57
193
Анализ ожидаемых расходов родителей первоклассников, школьников средней школы и старшеклассников, подготовленный для Expobank, показал, что в среднем школьные принадлежности для первоклассника в этом году будут стоить до 6500 крон, а для старшеклассника в среднем около 11 000 крон.

Expobank посчитал, сколько родители потратят на детей в 2022/2023 учебном году в Чехии

Расходы, по понятным причинам, варьируются в зависимости от возраста ребенка. Например, первоклассникам необходимо покупать все «с нуля», а старшие дети могут обойтись некоторыми вещами, которые были куплены в прошлые годы, — линейки, неиспользованные тетради и прочее. Дополнительные деньги из их бюджетов уходят также на расходы на различные клубы, репетиторов и др. 

Расходы в школьном году 2022/2023 (в чешских кронах)
 

Первый класс

Средняя школа

Старшая школа

Рюкзак

600-3000

1000-3000

Пенал и канцелярские потребности

500-1000

300

500

Сменная обувь

300-700

500-1000

500-1000 Kč

Учебники

800-1500

1000-3000

Принадлежности для профподготовки

0-3000

Принадлежности для творческих занятий

1000

1000-2000

Все для физкультуры

1000-2000

1000-3000

2000-4000

Спортивная секция (на год)

2000-10 000

2000-10 000

2000-10 000

Школьные обеды (ежемесячно)

580 (29 Kč/1 обед)

740 (37 Kč/1 обед)

800 (40 Kč/1 обед)

Мобильная связь (ежемесячно)

300-500

300-500

400-600

Средние расходы на школьника

6530*

6890*

11 050*

Источник: анализ Expobank.

*Некоторые предметы в таблице используются более одного учебного года, в случае более длительного использования итоговая средняя сумма за все будет значительно ниже. Средние суммы основаны на общедоступных источниках и оценках цен на школьные принадлежности в этом году без учёта детских кружков и секций.

Из-за огромного роста цен в этом году многие семейные бюджеты настолько ограничены, что им приходится урезать расходы на школьные принадлежности, детские кружки и даже школьные обеды.

Только чуть больше четверти семей не коснется подорожание, но подавляющему большинству родителей придется выбирать, что покупать своим детям в школу, а что — нет.

Каждый десятый родитель вынужден ограничить питание своего ребенка в школьной столовой — в последние дни школьные столовые предупредили, что поднимут цену на обед примерно на десять процентов. В соответствии с действующими ограничениями максимальная цена обеда для детей в возрасте до шести лет установлена ​​в размере 30 крон, от семи до десяти лет – в размере 39 крон, в возрасте от одиннадцати до четырнадцати лет – 41 крона и для детей старше пятнадцати лет — до 45 крон.

Источник: novinky.cz

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