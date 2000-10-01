Expobank посчитал, сколько родители потратят на детей в 2022/2023 учебном году в Чехии

Анализ ожидаемых расходов родителей первоклассников, школьников средней школы и старшеклассников, подготовленный для Expobank, показал, что в среднем школьные принадлежности для первоклассника в этом году будут стоить до 6500 крон, а для старшеклассника в среднем около 11 000 крон.

Расходы, по понятным причинам, варьируются в зависимости от возраста ребенка. Например, первоклассникам необходимо покупать все «с нуля», а старшие дети могут обойтись некоторыми вещами, которые были куплены в прошлые годы, — линейки, неиспользованные тетради и прочее. Дополнительные деньги из их бюджетов уходят также на расходы на различные клубы, репетиторов и др.

Расходы в школьном году 2022/2023 (в чешских кронах) Первый класс Средняя школа Старшая школа Рюкзак 600-3000 – 1000-3000 Пенал и канцелярские потребности 500-1000 300 500 Сменная обувь 300-700 500-1000 500-1000 Kč Учебники – 800-1500 1000-3000 Принадлежности для профподготовки – – 0-3000 Принадлежности для творческих занятий 1000 1000-2000 – Все для физкультуры 1000-2000 1000-3000 2000-4000 Спортивная секция (на год) 2000-10 000 2000-10 000 2000-10 000 Школьные обеды (ежемесячно) 580 (29 Kč/1 обед) 740 (37 Kč/1 обед) 800 (40 Kč/1 обед) Мобильная связь (ежемесячно) 300-500 300-500 400-600 Средние расходы на школьника 6530* 6890* 11 050* Источник: анализ Expobank. *Некоторые предметы в таблице используются более одного учебного года, в случае более длительного использования итоговая средняя сумма за все будет значительно ниже. Средние суммы основаны на общедоступных источниках и оценках цен на школьные принадлежности в этом году без учёта детских кружков и секций.

Из-за огромного роста цен в этом году многие семейные бюджеты настолько ограничены, что им приходится урезать расходы на школьные принадлежности, детские кружки и даже школьные обеды.

Только чуть больше четверти семей не коснется подорожание, но подавляющему большинству родителей придется выбирать, что покупать своим детям в школу, а что — нет.

Каждый десятый родитель вынужден ограничить питание своего ребенка в школьной столовой — в последние дни школьные столовые предупредили, что поднимут цену на обед примерно на десять процентов. В соответствии с действующими ограничениями максимальная цена обеда для детей в возрасте до шести лет установлена ​​в размере 30 крон, от семи до десяти лет – в размере 39 крон, в возрасте от одиннадцати до четырнадцати лет – 41 крона и для детей старше пятнадцати лет — до 45 крон.

Источник: novinky.cz

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