Легальная марихуана в Чехии? Готовится закон о продаже каннабиса

В Чехии скоро можно будет легально покупать марихуану на строгих условиях. Правила купли-продажи должны регулироваться будущим законом. Благодаря контролируемому рынку каннабиса государство может получить миллиардные налоги, заявил национальный координатор по борьбе с наркотиками Йиндржих Воборжил. Он хочет представить проект стандарта к концу года.

По его словам, еще до введения регулируемого рынка чешским производителям должна быть предоставлена ​​возможность экспортировать свою продукцию из конопли. Координаторы по борьбе с наркотиками стран-членов начали обсуждение регулирования рынка каннабиса в ЕС в среду в Праге.

«Я хотел бы, чтобы закон вступил в силу не позднее января 2024 года. Это моя цель», — сказал Воборжил. Он предлагает либерализацию рынка каннабиса в Чешской Республике на строгих условиях в долгосрочной перспективе. Он вернулся на должность координатора в феврале этого года в правительстве Фиалы.

Предстоящие правила должны охватывать не только продажи, но и производство. Следует определить, какой уровень наркотических веществ должен содержаться в продуктах. Производителям потребуется лицензия. Следует четко определить, кому они могут поставлять свой товар. Трейдеры также должны иметь лицензию.

«Это будет не в каждом магазине. Мы обязательно обсудим тот факт, что люди должны регистрироваться, когда хотят покупать такие продукты», — рассказал Воборжил. Количество каннабиса, которое можно будет купить, также должно быть ограничено.

Чехия координирует подготовку с другими странами. Люксембург, Мальта, Нидерланды и Германия также готовятся к регулированию. Воборжил указывает, что это Германия хочет подготовить проект такого закона к концу года.

«Я бы поддержал чешские компании. Их здесь около сотни, которые растут и делают экстракты. Чешские компании должны иметь возможность экспортировать, возможно, даже до того, как у нас появится регулируемый рынок в Чешской Республике... В Германии это рынок стоимостью десять миллиардов евро. У чешских компаний этого нет", - сказал координатор. Он настаивает на том, чтобы экспорт стал возможен уже в следующем году. Он также хочет обсудить поддержку производителей с Минсельхозом.

По словам Воборжила, сравнительно большой Израиль получает около десяти миллиардов крон в год за счет налогов на каннабис только на внутреннем рынке. «Экономическая мощь в этом смысле может быть значительной», — убежден Воборжил.

Воборжил считает, что закон может получить поддержку. По его словам, никто из членов правительства не выступает категорически против проекта.

«Я консультировался с экспертами по поводу предлагаемой модели контролируемого рынка каннабиса и не вижу в этом проблемы. В этом контексте государству нет необходимости тратить финансовые ресурсы на репрессии и суды», — заявил министр юстиции Павел Блажек в пресс-релизе.

Воборжил не беспокоится о бесконтрольном употреблении марихуаны и резком увеличении числа наркоманов или других воздействиях. Он указывает, что в других странах, например, количество преступлений уменьшилось.

Источник: ceskatelevize.cz

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