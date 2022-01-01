Полиция разыскивает воров, ограбивших ювелирный магазин в Брно. У них были молотки и бензопила

​В воскресенье вечером группа воров похитила драгоценности на сумму более пяти миллионов крон из торгового центра в Брно-Ржечковице. Банда из пяти человек разбила витрины молотками и через несколько секунд исчезла с драгоценностями через черный ход. Полиция ищет преступников.

Через два часа после полуночи воры забаррикадировали подъезды к торговому центру горящими покрышками и силой проникли через один из запасных входов на первый этаж главного корпуса, где находится ювелирный магазин. «Они разбили витрины большими молотками и забрали выставленные украшения. Работали четверо воров, а еще один был с бензопилой в руках, готовый вмешаться в случае необходимости. В течение нескольких десятков секунд воры положили украденное в принесенные сумки и скрылись через запасной задний вход», — рассказал пресс-секретарь полиции Богумил Малашек.

По словам продавца, товар стоил пять миллионов крон. Суммарный ущерб будет еще выше, если учесть стоимость ремонта поврежденного оборудования. Следователи установили, что после происшествия группа направилась в лес в направлении Мокра Гора и Ехнице. «По дороге злоумышленники потеряли несколько кошельков с украденными драгоценностями. Также удалось найти часть инструмента, используемого для проникновения в витрины в заданном районе», — сказал Малашек.

Полиция просит сообщить любую информацию о передвижении подозрительных людей или автомобилей по телефону 158.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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