Рождество в Чехии будет на 25% дороже. Большинство подарков уже в Чехии.

В этом году чехи заплатят за электронику на четверть больше, чем в прошлом году, да и содержание подарков на Рождество тоже будет другим. Некоторые товары стали непродаваемыми из-за дороговизны доставки, поэтому импортеры их ограничили, говорит Давид Фукс из крупнейшего импортера электроники в Чехии.

Большая часть электроники, приготовленной для рождественских покупок, уже находится в Чехии. Трейдеры продолжают делать большие запасы, хотя и признают, что не знают, что на самом деле произойдет в ближайшие месяцы и как чехи будут делать покупки.

«Склады остаются заполненными. Хотя транспорт был восстановлен, по-прежнему ощущается нехватка материалов, которая может ограничить производство. Будь то чипы или другое сырье. Кроме того, производители сейчас дозируют ассортимент. Когда у них есть несколько продуктовых линеек, они не производят их все сразу, а сначала одну, потом другую. Производственная система сильно изменилась, и именно поэтому необходимо предварительное складирование», — говорит Давид Фукс, генеральный директор Agora DMT, крупнейшего импортера электроники в Чешскую Республику.

Средняя цена, которую чехи будут платить за рождественскую электронику в этом году, также будет примерно на 20-25% выше, чем в прошлом году. Подорожало все — от производства до транспортировки и до долларов, потраченных на покупки.

«Пока заказы не уменьшаются, но вы можете видеть, что люди начинают больше думать о том, что они покупают», — подтверждает Фукс, добавляя, что именно поэтому ассортимент импортируемой электроники в этом году отличается от предыдущих лет. Некоторые товары больше нет смысла импортировать, в то время как спрос на другие резко растет.

Транспорт хоть и стал дешевле, но все равно в три раза дороже, чем в 2019 году, т.е. до ковида. Тогда большой контейнер из Азии стоил три тысячи долларов. В ноябре прошлого года цена поднялась до 18 тысяч долларов, сегодня она вдвое дешевле.

«Однако курс доллара, который сильно укрепился и не очень нам там помогает, идет вразрез с этой скидкой», — добавляет Фукс.

Хотя в конце прошлого года казалось, что часть производства будет перенесена в Европу из-за роста транспортных расходов, а также из-за карантина в Азии, энергетическая ситуация разрушила эти планы.

«В прошлом году перенос производства обратно в Европу был большой темой. Однако из-за того, как растут цены на энергоносители, в последние месяцы я не заметил, чтобы кто-то еще думал об этом», — добавляет Фукс.

Источник: seznamzpravy.cz