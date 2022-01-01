Умерла британская королева Елизавета II

Британская королева Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет. Ее старший сын Чарльз, нынешний принц Уэльский, стал новым монархом Соединенного Королевства. Коронация состоится через несколько месяцев.

«Королева мирно скончалась в Балморале сегодня днем», — говорится в заявлении королевской семьи в Twitter. Днем 8 сентября Букингемский дворец сообщил, что врачи «обеспокоены» состоянием королевы. После этого в Балморал в Шотландии начали съезжаться члены королевской семьи. В Виндзорском замке, резиденции британских монархов, после смерти королевы приспустили флаг. Тысячи британцев пришли с цветами к Букингемскому дворцу, Виндзорскому замку, а также к замку Балморал.

«Смерть моей любимой матери, ее величества, является минутой величайшей скорби для меня и для всех членов моей семьи. Мы глубоко скорбим о кончине уважаемой королевы и любимой матери. Я знаю, что ее потеря будет глубоко воспринята всей страной и бесчисленным количеством людей во всем мире», — заявил новый король в своем первом официальном заявлении.

Телеканал BBC прервал свою обычную трансляцию и транслировал инструментальную версию государственного гимна. Его новое название в связи со сменой правителя: God Save the King (Боже, храни короля).

С прошлой осени королеве пришлось отказаться от ряда публичных мероприятий из-за постоянных проблем со здоровьем, ей трудно было передвигаться и она часто перекладывала свои обязанности на принца Чарльза.

Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года, после того как скончался ее отец, король Георг VI. Церемония коронации состоялась 2 июня 1953 года.

Источник: novinky.cz