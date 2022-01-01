Чехия переживает рекордный рост нелегальной миграции

«За последние две недели, то есть с 22 августа по 4 сентября 2022 года, было выявлено 2349 человек, совершающих нелегальную миграцию наземным путем», — сообщила пресс-секретарь полиции Ирена Пиларжова. Это означает примерно 170 мигрантов в день.
Подавляющее большинство — 95 процентов — были гражданами Сирии, за ними следуют граждане Афганистана (2%) и Турции (1%). «Что касается остальных национальностей, то это лишь единицы нелегальных мигрантов», — добавила пресс-секретарь.
Последние несколько дней лишь сделали видимой новую миграционную волну людей с Ближнего Востока, за которой давно наблюдает полиция. С начала года было задержано 10 240 человек, из них 65 процентов в Южной Моравии и 23 процента в Злинском крае. Всех их объединяет одно – они направляются в Западную Европу через Чехию.
Полиция старается немедленно высылать нелегально прибывших иностранцев в страну, из которой они приехали в Чехию. Это в основном Словакия. Но и она не хочет, чтобы нелегальные мигранты находились на её территории.
Министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) на этой неделе встретился в Брно с министром внутренних дел Словакии Романом Микулцем. Они договорились, что чешская и словацкая стороны будут и дальше усиливать контрольную деятельность полиции на границах.
По его словам, Чехия также готова к более решительным мерам, но пока не хочет переходить к ним или конкретизировать их.
Источник: seznamzpravy.cz
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