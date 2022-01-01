Женщина в Чехии хотела продать учебник за 190 крон и потеряла 55 000 крон

24-летняя женщина из Оломоуца поплатилась за свою доверчивость. Она хотела продать через рекламный портал учебник за 190 крон, но в результате с ее счета мошенники списали 55 000 крон.

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Петра Ванхарова.

По ее словам, в среду с молодой женщиной связался мужчина, который интересовался учебником за 190 крон. «Продавец согласился, что весь процесс продажи будет осуществляться через транспортную компанию. Поэтому заинтересованное лицо отправило ей ссылку, по которой доверчивая женщина перешла и заполнила все данные для платежной карты и интернет-банкинга», — сообщила пресс-секретарь.

Через несколько мгновений женщина обнаружила, что на ее счету было совершено несколько транзакций. За это время с ее счета исчезло более 55 000 крон. В тот же день она обратилась в полицию.

«В случае поимки и осуждения преступнику грозит тюремное заключение на срок от одного года до пяти лет», — добавила Ванхарова.

Источник: novinky.cz