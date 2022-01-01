ВИДЕО: Полицейская собака вытащила рецидивиста, спрятавшегося под кроватью в чешском отеле

В деле в отеле на Праге 9, где скрывался вор, был задействован служебный пёс Руфус. Мужчина заперся в одной из комнат и залез под кровать, но после того, как Руфус получил команду от полицейского, шансов скрыться у преступника не осталось. Собака вытянула вора за лодыжку, а далее его уже схватила пражская полиция.

Полицию вызвали в гостиницу в Праге 9 в среду, 7 сентября, в половине третьего ночи. Туда зашел мужчина, украл ключи на стойке регистрации и далее постепенно открывал комнаты постояльцев.

«В этот момент его застала охрана, поэтому мужчина убежал. Прибывший патруль начал искать его — полицейские провели обыск в гостинице и обнаружили, что одна из комнат была заперта изнутри», — сообщила журналистам пресс-секретарь полиции Мартина Спрыслова.

Когда они открыли комнату, настало время пса Руфуса — его впустил куратор из кинологического отдела.

«Руфусу была дана команда вытащить его (вора) за лодыжку», — описала ситуацию Спрыслова. Пострадавшему мужчине оказали медицинскую помощь и передали медикам, которые доставили его в больницу.

38-летний вор уже давно знаком с преступным миром. У него 13 судимостей, за последнюю из которых он осидел шесть лет. За еще одно нарушение ему грозит допольнительных три года за решеткой.

Источник: prazska.drbna.cz

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