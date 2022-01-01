Чешские ученые защитят пилотов от лазеров

​Самолет заходит на посадку, взлетно-посадочная полоса приближается, когда в глаза пилоту бьет лазерный луч, ослепляющий на несколько секунд и он теряет управление. Все, что нужно, это небольшое колебание, и все может закончиться катастрофой. Нападающие, как правило, не террористы, пытающиеся убить пилота, а люди, для которых подсвечивать кабины лазерными лучами — нетрадиционное хобби. Это всемирная проблема. Но чешская наука скоро найдет решение.

«Используя самые современные технологии, мы разрабатываем уникальную систему безопасности, благодаря которой мы сможем сразу узнать местонахождение виновника лазерной атаки. Затем дроны помогут полиции поймать его», — сказал руководитель проекта Мартин Драхански с факультета информационных технологий Брненского технологического университета.

Лазерный блик при посадке — кошмар любого пилота. Только в Чешской Республике в течение года регистрируется до 40 таких нападений. Пока что все они закончились благополучно, т.е. пилот снова взял управление машиной в свои руки и впоследствии успешно приземлился, но все боятся момента, когда это может не получиться.

Именно поэтому был создан пилотный проект защиты, в котором объединили свои усилия компьютерщики Чешского технического университета, армейские специалисты из Университета обороны, полицейские и специалисты из аэропортов Праги и Брно. В течение четырех лет будет создана технически сложная, но очень функциональная система, которая поможет полиции ловить преступников, которых пока не удалось поймать.

В охраняемом аэропорту будут размещены камеры, оснащенные оптометрической системой с усилителем излучения. «Используя компьютерное зрение и выбрав правильный алгоритм, мы сможем идентифицировать траекторию луча. Мы спроецируем это на компьютерную карту. По сути, система мгновенно вычисляет, где находится человек с лазером», — пояснил Драхански.

Никому не придется ждать, пока информация будет передана в полицию. В момент расчета заданной точки патрульные дроны автоматически взлетают в районе аэропорта и через несколько секунд оказываются на месте.

Они все записывают и передают изображение онлайн прибывающим полицейским или армейским патрулям. Они также должны быть оснащены тепловизионными камерами, что ускорит поиск преступника, даже несмотря на то, что он может находиться в нескольких километрах от аэропорта с его техникой для ослепления пилотов.

«Я летаю довольно часто и даже не могу представить, с каким стрессом приходится сталкиваться пилотам, ослепшим от лазерного излучения. Это бессмысленная игра с жизнями, которая должна закончиться», — добавил профессор.

Источник: novinky.cz