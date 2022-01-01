Половина чехов хотят вести переговоры с Россией о газе. Это ничего не решает, считают в Минфине

​Согласно опросу Kantar, общество разделено: половина людей хочет договориться с Россией о более дешевой энергии, другая отвергает это и готова экономить. По словам министра финансов Збынека Станюры, правительство уже договорилось о поставках газа из других источников.

49% чехов хотели бы начать переговоры с Россией о поставках природного газа и нефти из-за энергетического кризиса и высоких цен. 43% населения Чехии, напротив, хотят полностью перекрыть поставки из России, даже при условии высоких цен на энергоносители и инфляции. 8% людей не имеют представления о том, какой вариант лучше.

О том, что чешское общество разделено на два лагеря в вопросах дальнейшего направления политики, свидетельствует исследование, проведенное агентством Kantar CZ для чешского телевидения.

Однако бывший управляющий Чешского национального банка и бывший премьер-министр временного правительства Йиржи Руснок считает переговоры с Россией, т. е. так называемый «венгерский путь решения» проблемы дорогой энергии, совершенно ошибочным.

«Переговоры с Россией — это не перспективное решение. Если кто-то потерпел неудачу как поставщик и партнер, пути назад нет. Решение — избавиться от него, даже ценой того, что будет больно», — сказал Руснок.

По его словам, понятно, что ситуация для многих будет крайне сложной еще как минимум два-три года, но это все же лучшее решение. «Лучше пережить этот ужас быстро, чем не знать, сколько он продлится», — объяснил свою позицию бывший глава ЧНБ.

По его словам, обеспечить подходящее решение по поставкам газа будет сложно, гораздо сложнее, чем по поставкам электроэнергии, которую мы производим и можем влиять на ее распределение. «Элементарная европейская солидарность должна быть здесь проявлена, чтобы то, что произойдет, распространилось повсюду относительно равномерно. Это будет непросто, я не питаю иллюзий по поводу этих переговоров, но газа в мире достаточно», — заявил Руснок. Проблема сейчас в том, что не хватает судов для доставки газа к терминалам. Но мы уже будем получать от них газ в нашу республику по трубопроводам.

Министр финансов Збынек Станюра с удивлением отреагировал по телевидению на недавно опубликованный опрос. «Меня неприятно удивила эта цифра. Я понимаю беспокойство людей по поводу дорогой энергии, но это решение не работает. Когда кто-то бьет тебя по голове, нет никакого способа с ним справиться, чтобы он меньше тебя бил, или поверить, что если он не бьет тебя два дня, то и на третий день он тебя не «ударит», — пояснил Станюра.

По его словам, важно то, что сегодня Чехия уже не находится на нулевой отметке с точки зрения поставок газа, как это было до начала нападения России на Украину, когда она на 97% зависела от нее. «У нас в хранилищах почти три миллиарда кубометров, что составляет треть нашего годового потребления газа, а также у нас есть покупная мощность в три миллиарда на плавучем терминале СПГ (терминал сжиженного природного газа в Нидерландах), который открывается на этой неделе, а в следующий понедельник прибудет первый корабль, который предназначен для Чехии", - пояснил Станжура.

По его словам, до конца года должны прибыть восемь подобных судов, которые доставят еще 800 млн кубометров газа к уже законтрактованным трем миллиардам кубометров из Голландии. Станюра убежден, что к концу следующего апреля газа в Чехии будет достаточно для удовлетворения потребностей бизнеса, и, таким образом, промышленное производство не придется ограничивать. «Объем газа мы обеспечили, его будет достаточно, но нам еще предстоит разобраться с его ценой. Он не будет низким, этого нельзя ожидать, но мы его установим таким образом, чтобы он был приемлемым", - добавил министр финансов.

Три четверти чехов считают действия правительства недостаточными

В программе Чешского телевидения также был опубликован еще один опрос Kantar CZ, в котором оценивались мнения жителей о принятых на сегодняшний день мерах правительства в отношении антикризисных мер. Три четверти чехов оценивают их как недостаточные. Категорически не согласны с мерами правительства по смягчению последствий кризиса 41%, скорее не согласны — еще 33%. По мнению только пятой части людей, шаги, предпринятые правительством, достаточны.

С подходом кабмина полностью согласны 3% респондентов и скорее согласны — 19%.

Йиржи Руснок и экономист Ян Швейнар также назвали реакцию государства на сегодняшний день недостаточной. Однако, по словам Руснока, необходимо учитывать тот факт, что «все происходит в быстром темпе», и он считает новые меры, объявленные министром финансов Станюрой по телевидению, радикальными и достаточными.

Станюра сказал, что предложит правительству ограничить цены на электроэнергию для домашних хозяйств, школ или больниц, а также гарантировать цены на электроэнергию для всей промышленности. Станюра будет рекомендовать правительству гарантировать цены на электроэнергию в отрасли, хотя это и чревато санкциями со стороны Евросоюза за незаконную поддержку или нарушение правил конкуренции. По его словам, предельная цена на электроэнергию для предприятий, где было бы хорошо ограничить цену, составляет 200 евро за мегаватт-час (МВтч), то есть примерно 5000 крон.

Источник: seznamzpravy.cz