В беби-боксе в Градeц-Кралове нашли младенца, которому не было и недели

Один из беби-боксов, — специальных мест для анонимного отказа от ребенка, — находится и в Градец-Кралове, в здании Медико-спасательной службы Градец-Краловского края, работники которой и нашли мальчика.
По словам медиков, младенец полностью здоров. Когда его нашли медики мальчик был завернут в серое одеяло, а на голове у него была синяя шапочка.
Беби-боксы предназначены для предотвращения угроз здоровью и жизни детей, от которых отказались родители. Когда ребенок оказывается в беби-боксе, то включается обогрев, вентиляция и, с небольшой задержкой, сигнализация, оповещающая персонал медучреждения. Шкафчики расположены таким образом, чтобы обеспечить родителям анонимность. Сейчас в Чешской Республике находится 83 беби-бокса, первый из которых был установлен в 2005 году. Из общего числа по Чехии родители оказались от 132 девочек и 110 мальчиков.
У беби-боксов есть и критики, которые утверждают, что они противоречат некоторым статьям Конвенции о правах ребенка, таким как право на имя, личность, гражданство и право знать своих родителей.
Источник: ceskenoviny.cz
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