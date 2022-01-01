В беби-боксе в Градeц-Кралове нашли младенца, которому не было и недели

Сегодня в полдень кто-то оставил младенца Петра в беби-боксе в Градец-Кралове. Новорожденный здоров — с ним лежали и его документы, что усложнит дальнейшее усыновление, как сообщил основатель сети детских боксов Людвик Гесс. Петр – одиннадцатый ребенок, которого отдали в один из беби-боксов в Чехии в этом году, и 242-й ребенок за все время существования такой услуги.

Один из беби-боксов, — специальных мест для анонимного отказа от ребенка, — находится и в Градец-Кралове, в здании Медико-спасательной службы Градец-Краловского края, работники которой и нашли мальчика.

По словам медиков, младенец полностью здоров. Когда его нашли медики мальчик был завернут в серое одеяло, а на голове у него была синяя шапочка.

Беби-боксы предназначены для предотвращения угроз здоровью и жизни детей, от которых отказались родители. Когда ребенок оказывается в беби-боксе, то включается обогрев, вентиляция и, с небольшой задержкой, сигнализация, оповещающая персонал медучреждения. Шкафчики расположены таким образом, чтобы обеспечить родителям анонимность. Сейчас в Чешской Республике находится 83 беби-бокса, первый из которых был установлен в 2005 году. Из общего числа по Чехии родители оказались от 132 девочек и 110 мальчиков.

У беби-боксов есть и критики, которые утверждают, что они противоречат некоторым статьям Конвенции о правах ребенка, таким как право на имя, личность, гражданство и право знать своих родителей.



Источник: ceskenoviny.cz

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