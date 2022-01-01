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SZÚ: В этом году стало больше случаев заболеваний, переносимых клещами

SZÚ: В этом году стало больше случаев заболеваний, переносимых клещами

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anastasiia-kn
19 сентября
09:52
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По данным Национального института общественного здравоохранения (SZÚ), к концу августа в этом году случаев связанных с клещами заболеваний было больше, чем за тот же период прошлого года. Врачи сообщили о 441 случае клещевого энцефалита и 2035 случаях болезни Лайма в этом году. Прошлогодние цифры для болезни Лайма были примерно на четверть ниже, для энцефалита — на 13%.

SZÚ: В этом году стало больше случаев заболеваний, переносимых клещами

Примерно треть заболеваний приходится на осень. В результате глобального потепления клещи теперь чаще, чем раньше, встречаются в Чехии в ноябре и на больших высотах.

 

Случаи болезней, переносимых клещами, с 2013 по 2022 г. (январь – август):

Год

Клещевой энцефалит

Болезнь Лайма

2013

350

2392

2014

233

2255

2015

231

1803

2016

435

2702

2017

390

2167

2018

480

2808

2019

432

2311

2020

589

2429

2021

384

1533

2022

441

2035

 

Источник: ceskenoviny.cz

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