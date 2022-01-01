SZÚ: В этом году стало больше случаев заболеваний, переносимых клещами

19 сентября
09:52
521
По данным Национального института общественного здравоохранения (SZÚ), к концу августа в этом году случаев связанных с клещами заболеваний было больше, чем за тот же период прошлого года. Врачи сообщили о 441 случае клещевого энцефалита и 2035 случаях болезни Лайма в этом году. Прошлогодние цифры для болезни Лайма были примерно на четверть ниже, для энцефалита — на 13%.
Примерно треть заболеваний приходится на осень. В результате глобального потепления клещи теперь чаще, чем раньше, встречаются в Чехии в ноябре и на больших высотах.
Случаи болезней, переносимых клещами, с 2013 по 2022 г. (январь – август):
|
Год
|
Клещевой энцефалит
|
Болезнь Лайма
|
2013
|
350
|
2392
|
2014
|
233
|
2255
|
2015
|
231
|
1803
|
2016
|
435
|
2702
|
2017
|
390
|
2167
|
2018
|
480
|
2808
|
2019
|
432
|
2311
|
2020
|
589
|
2429
|
2021
|
384
|
1533
|
2022
|
441
|
2035
Источник: ceskenoviny.cz
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