SZÚ: В этом году стало больше случаев заболеваний, переносимых клещами

По данным Национального института общественного здравоохранения (SZÚ), к концу августа в этом году случаев связанных с клещами заболеваний было больше, чем за тот же период прошлого года. Врачи сообщили о 441 случае клещевого энцефалита и 2035 случаях болезни Лайма в этом году. Прошлогодние цифры для болезни Лайма были примерно на четверть ниже, для энцефалита — на 13%.



